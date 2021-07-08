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سعود الصرامي : كان يجب استبعاد الهلال من أي ديربي أو كلاسيكو
منذ 7 ساعات
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التعليقات
سعيد الهلالي
عدد التعليقات : 161
منذ 5 دقائق
والله ما عندكم سالفه. تكلمون في امور تافهه مامنها تافها
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