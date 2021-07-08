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سعود الصرامي : كان يجب استبعاد الهلال من أي ديربي أو كلاسيكو

منذ 7 ساعات
1338
1

التعليقات

سعيد الهلالي
سعيد الهلالي عدد التعليقات : 161
منذ 5 دقائق
والله ما عندكم سالفه. تكلمون في امور تافهه مامنها تافها

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ابوبدر
ارجوا الله ان لا ياخذنا في عذاب كما اخذ اقوام سابقين . كثر الفساد والقتل والطغيان واللواط والزنا بالبر والبحر بين امة محمد ....
kkkk
ابناء متعه يتلبسون بالدين والدين منهم براء
ابو محمد 😎 ✍️
ربنا يريد بنا خير ..
السيف
على الله بس طيب
¥ ولد نجد ¥
الله يرحمه ويغفر له ولجميع اموات المسلمين

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