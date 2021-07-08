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مبارك الشهري : الهلال غاب عن البطولات 13 سنة
منذ 5 ساعات
695
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التعليقات
خالد الربياوي
عدد التعليقات : 1301
منذ 8 دقائق
ايش قصة اعلام ابوخرقة مع القصاصات يحسسونك انه ماكان فيه اتحاد كرة مسؤل عن البطولات وتوثيقها احنا عارفين عقلياتهم المشكلة لما واحد من الخارج يتابع هؤلاء المهرجين ايش يقول علينا
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أحدث التعليقات
A.awad
الهلال لافكر لا في جمهور الأتحاد ولا في غيره... الهلال دائماً ينضرفووووق وإلا الأمام،،،اللي دهور الأتحاد هوالبلوي وعصابته السماسره اللي أهلكو نادي الأتحاد بالديون...
خالد الربياوي
ايش قصة اعلام ابوخرقة مع القصاصات يحسسونك انه ماكان فيه اتحاد كرة مسؤل عن البطولات وتوثيقها احنا عارفين عقلياتهم المشكلة لما واحد من الخارج...
ابو عمار
اوكي
المجممي
الإتحاد والهلال عينان في رأس اللهم وفقهم
المجممي
الإتحاد والهلال عينان في رأس الله يوفقهم
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