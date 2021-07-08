أم تقتل طفلها بعد مشاهدتها في وضع مخل مع شقيقه!

القاهرة (صدى):
كشف مصدر بالطب الشرعي في مصر، تفاصيل مروعة، عن جريمة قتل تعود لقبل عام ونصف، حيث عثر على جثة طفل مقيدة أعلى سطح منزل.
وأوضح أن التحقيقات في الجريمة، توصلت إلى أن والدة المجني عليه، كانت على علاقة جنسية محرمة بابنها الأكبر.
وتبين أن الطفل المجني عليه كان يلهو خارج المنزل، وأراد بعض النقود لشراء الحلوى، فعاد مرة أخرى للمنزل ودخل غرفة والدته لطلب النقود، ليشاهدها وشقيقه الأكبر، في وضع مخل.
وطلبت الأم من شقيقه الأكبر أن يقيده، ووضعه على سطح المنزل حتى لفظ أنفاسة الأخيرة، خوفا من افتضاح أمرهما.