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أم تقتل طفلها بعد مشاهدتها في وضع مخل مع شقيقه!

منذ 22 دقيقة
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أم تقتل طفلها بعد مشاهدتها في وضع مخل مع شقيقه!

القاهرة (صدى):
كشف مصدر بالطب الشرعي في مصر، تفاصيل مروعة، عن جريمة قتل تعود لقبل عام ونصف، حيث عثر على جثة طفل مقيدة أعلى سطح منزل.

وأوضح أن التحقيقات في الجريمة، توصلت إلى أن والدة المجني عليه، كانت على علاقة جنسية محرمة بابنها الأكبر.

وتبين أن الطفل المجني عليه كان يلهو خارج المنزل، وأراد بعض النقود لشراء الحلوى، فعاد مرة أخرى للمنزل ودخل غرفة والدته لطلب النقود، ليشاهدها وشقيقه الأكبر، في وضع مخل.

وطلبت الأم من شقيقه الأكبر أن يقيده، ووضعه على سطح المنزل حتى لفظ أنفاسة الأخيرة، خوفا من افتضاح أمرهما.

مصر
جريمة
قتل
علاقة آثمة

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 51279
منذ 3 دقائق
لعنة الله عليهم

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أحدث التعليقات

ابو عمار
اوكي طلقها
ابو عمار
لعنة الله عليهم
ابو عمار
لا حول و لا قوة الا بالله
د محمد ماجد بخش
ليست هناك أي يعني مواد أخرى .. ايش أقولك (هي) مواد كيميائية ..🐈‍⬛
abdul
هي مقولة غربية مع تغييره لبعض الاصطلاحات. " إذا أنت لست ليبرالي في 25 ، ليس لديك قلب. إذا لم تكن محافظا في 35...

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