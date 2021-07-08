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الذايدي: "نعم كنت متطرفًا ولم أخفِ ذلك"

الأخبار
منذ ساعة
2253
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الذايدي: "نعم كنت متطرفًا ولم أخفِ ذلك"

عادل الحربي (صدى):
رد الكاتب مشاري الذايدي على اتهامه بالتطرف في بداياته، مؤكدًا أنه كان ينتمي في مراهقته لتلك الجماعات.

وقال الذايدي: "نعم أنا كنت أنتمي لهذه الجماعات وكنت مقتنع بأفكارها، ولم أخف ذلك، لكن هذا حتى عام 1995م، وكنا في أواخر الثمانينيات، كنت ومجموعة من الشباب متطرفين واصطدمنا بأجهزة الدولة ودخلنا السجن بعمر الـ 19 عاما و 20 عاما".

وأضاف: "أيام ذروة المجتمع الصحوي، من لم يكن صحويا في شبابه في ذلك الوقت يحمد الله طبعا، لكن هذا معناه أنه ليس له قلب، ومن لم يدرك خطأهم وضررهم عندما ينضج ويكبر، فليس له عقل".

وتابع الذايدي:"أنا أفضل أن يكون لي قلب وعقل، لأن هذه هي ميزة الإنسان" مستشهدا بمقولة: "لسان الفتى نصف ونصف فؤاده".

المملكة
الجماعات المتطرفة
التطرف
الذايدي

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14568
منذ 39 دقيقة
قبل عام ١٩٩٥

اصطدمنا بأجهزة الدولة ودخلنا السجن

عرفت

كلام محترف

بندر بن سرور يقول ..

ختمها باستشهاد

موفق يا حاج mbc
abdul
abdul عدد التعليقات : 5503
منذ 9 دقائق
هي مقولة غربية مع تغييره لبعض الاصطلاحات. " إذا أنت لست ليبرالي في 25 ، ليس لديك قلب. إذا لم تكن محافظا في 35 ليس لديك عقل".If You Are Not a Liberal at 25, You Have No Heart. If You Are Not a Conservative at 35 You Have No Brain

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