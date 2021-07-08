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فيديو.. مقيم بدبي يكذب الجزيرة: "حريق بسيط وتمت السيطره عليه"

منذ 28 دقيقة
1603
فيديو.. مقيم بدبي يكذب الجزيرة: "حريق بسيط وتمت السيطره عليه"

دبي (صدى):
كعادتها قناة الجزيرة القطرية، تتعمد في تغطيتها على الإثارة، بعيدة كل البعد عن المصداقية في نقلها للأحداث، خرجت زاعمة أن المنازل في دبي تعرضت للاهتزاز جراء الحريق الناجم عن انفجار إحدى الحاويات على متن سفينة بميناء جبل علي.

ومن جانبه كشف الشاعر الكويتي عمر اللهيميد، جانبا من الأجواء في دبي عقب الحريق، للرد على تغطية قناة الجزيرة القطرية للحادث وتهويلها للموقف.

وقال اللهيميد: "الحمد لله بدبي نتمشى ومتونسين ورب الكعبة ماسمعنا أي صوت انفجار، حريق بسيط وتمت السيطره عليه بدقائق معدوده من قبل رجال الدفاع المدني، الله يحفظ دبي والإمارات من كل سوء ومن كيد المتربصين".

وكان المكتب الإعلامي لحكومة دبي، أكد أن الأجهزة المعنية تسيطر بكفاءة عالية على المرحلة الأخيرة من الحريق الذي اندلع في حاوية على متن سفينة تستعد للرسو على أحد أرصفة ميناء جبل علي، بعيداً عن الخط الملاحي الرئيس للميناء دون حدوث أي إصابات أو وفيات.

مقيم
دبي
حريق
الامارات
الجزيرة
جبل علي

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أحدث التعليقات

خالد
ابويعقوب ثروة وطنيه وظاهره كرويه لن تتكرر نهائيا .
خالد
ذباب دحلنجي علماني .... مهمته مهاجمة الدين والعلماء ..... الله لايوفقه لادنيا ولا آخره .
abdul
بالنسبة لها واحد كلب برجلين وآخر بأربعة ارجل. كله سواء.
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
جيد سواق جيد ..

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