ثلاثيني يطعن زوجته الحامل بسبب "بلوك"

القاهرة (صدى):
أقدم رجل ثلاثيني في مصر، على طعن زوجته الحامل، إثر خلافات بينهما وصلت لتركها منزل الزوجية وحظر رقمه حتى لا يتمكن من الوصول لها.
وكان الجاني قد حاول إعادة زوجته للمنزل، لكنه فشل وفوجىء بحظرها لرقمه على الهاتف فاستشاط غضبا، وذهب لمنزل أسرتها ليراقبها.
وتعقب الجاني زوجته لدى نزولها، حيث ذهبت للتسوق، واستوقفها لكنها منعته من الاقتراب منها وصرخت، فأخرج سكينا وانهال عليها بـ6 طعنات وتركها غارقة في دمائها وحاول الهرب لكن الأهالي تمكنوا من الإمساك به وتسليمه إلى الشرطة.
وجرى نقل الزوجة إلى المستشفى، مصابة بعدة طعنات بالصدر والبطن، وتبين أنها في حالة خطرة.