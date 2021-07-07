محافظ المملكة لدى وكالة الطاقة الذرية: سعي إيران لتخصيب اليورانيوم بنسبة 20% مثير للقلق

علي القحطاني (صدى):
أكد الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان محافظ المملكة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن سعي إيران لتخصيب اليورانيوم بنسبة 20% مثير للقلق.
وقال الأمير عبدالله بن خالد: "ما نشهده اليوم من سعي إيران لإنتاج معدن اليورانيوم بنسبة تخصيب٢٠٪، دون حاجة ضرورية لإنتاجه وتطويره في الاستخدام السلمي، أمر يثير القلق من حيث النوايا الحقيقية وراء ذلك".
وتابع: "فضلاً عن أن هذا التوجه يؤثر سلباً على اية مفاوضات تتعلق بالإتفاق النووي حيث لا يمكن العودة عن المعرفة المكتسبة من أعمال البحث والتطوير، فهي غير قابلة للعكس".
وأضاف سموه: "الخطوات التصعيدية التي أعلنت عنها إيران لا تتواكب مع تصريحاتها حول سلمية برنامجها النووي ويؤكد على نواياها وسعيها للحصول على قدرات إنتاج سلاح نووي".
وشدد على أن سياسة التصعيد تعرقل أي حوار وتفاوض، وترفع من حدة شكوك المجتمع الدولي حيال ايران ونواياها