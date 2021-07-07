نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

مشاري الذايدي: مصطلح الدعاة تم توظيفه سياسيا

منذ 15 دقيقة
1332
مشاري الذايدي: مصطلح الدعاة تم توظيفه سياسيا

عادل الحربي (صدى):
عقب الكاتب الصحفي مشاري الذايدي على مصطلح "الدعاة" مؤكدا أنه مصطلح في الأساس ديني، لكن تم توظيفه سياسيا بعد ذلك.

وقال الذايدي: "كلمة الدعوة مصطلح قرآني معروف، لكنه تحور وتم توظيفه سياسيا، وارتبط ببعض الجماعات الإسلامية، لذلك فهو مصطلح حركي سياسي في مصطلح ديني".

ورأى أن الاعتدال "فضيلة لا رييب فيها"، مضيفا: "الله جعلنا أمة وسطا لا إلى اليمين ولا إلى اليسار، وأنا اربط الاعتدال بالالتزام بقوانين الدولة".

وضرب مثالا برجل متشدد كان يرى نفسه معتدلا، قائلا: "كان رجل يعيش عيشة السلف، لا يستخدم الكهرباء وكان في غاية التشدد ويعتقد انه غير متشدد والف كتاب "الوعيد على اهل الغلو والتشديد" وقاعد ينصحهم وهو نفسه متشدد".

وأضاف: "لذلك كلما التزم الإنسان بقوانين الدولة هذا هو الاعتدال، آرائك الشخصية لا استطيع التحكم بها لكن مجرد خروجها للعلن وأصبحت مؤثرة في الآخرين تحولت من رأي شخصي الى نشاط".

المملكة
الدعوة
الدعاة
مشاري الذايدي
الجماعات الاسلامية

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههههه .. .. صارت بطرمبة البنزين تحايفن عليه ..
باسمه الصاعدي
لا حول َلاقوه الا بالله. يارب تهدي البشر وتصلح أحوالهم اجمع
واضح*** وصريح***
صدق المثل القايل:-(( تأتيك التهايم وانت نايم))..
خبير زمانه
نتمنى سرعه فتح الطريق الجديد بين السعوديه وسلطنه عمان لانه يختصر مسافه اكثر من 1000 كم والاغتناء من المرور بالامارات وامارة العين
واضح*** وصريح***
فك إلهن الله من هالثور الحيوان إبن الحيوان..

أخر الأخبار

إنجلترا تطيح بالدنمارك وتضرب موعدا مع إيطاليا في نهائي يورو 2020
إنجلترا تطيح بالدنمارك وتضرب موعدا مع إيطاليا في نهائي يورو 2020
منذ دقيقة 1045
جلسة تصوير لفتاة بفستان الزفاف مع "كلب" تثير الجدل
جلسة تصوير لفتاة بفستان الزفاف مع "كلب" تثير الجدل
منذ 6 دقائق 127
مشاري الذايدي: مصطلح الدعاة تم توظيفه سياسيا
مشاري الذايدي: مصطلح الدعاة تم توظيفه سياسيا
منذ 15 دقيقة 1332
الحائلي يوجه رسالة لجماهير الاتحاد بعد التعاقد مع البرازيلي "كورنادو"
الحائلي يوجه رسالة لجماهير الاتحاد بعد التعاقد مع البرازيلي "كورنادو"
منذ ساعة 1897
موعد تدشين المنفذ البري الرابط بين المملكة وسلطنة عمان
موعد تدشين المنفذ البري الرابط بين المملكة وسلطنة عمان
منذ ساعة 2482
انفجار في سفينة تجارية راسية قبالة ميناء جبل علي بدبي "فيديو وصور"
انفجار في سفينة تجارية راسية قبالة ميناء جبل علي بدبي "فيديو وصور"
منذ ساعة 2596
اتهام طالب كفيف بالغش أثناء أدائه للامتحانات الجامعية
اتهام طالب كفيف بالغش أثناء أدائه للامتحانات الجامعية
منذ ساعة 663
الذيابي: لا يوجد تحليل دم يفرق بين لحمية القولون الحميدة والسرطانية
الذيابي: لا يوجد تحليل دم يفرق بين لحمية القولون الحميدة والسرطانية
منذ ساعة 1646
لقاءات مرتقبة بين الأمير خالد بن سلمان وبلينكن في واشنطن
لقاءات مرتقبة بين الأمير خالد بن سلمان وبلينكن في واشنطن
منذ ساعة 1663
"الصحة": لقاح كورونا لا يؤثر على نتيجة المسحة
"الصحة": لقاح كورونا لا يؤثر على نتيجة المسحة
منذ ساعتين 1661