صورة لجمال عارف نائماً: منتظر الصفقات الاتحادية

طلال الغامدي (صدى):
سخر الإعلامي الرياضي جمال عارف، من بعض التقارير التي تحدثت عن دخول نادي الاتحاد في صفقات الجديدة.
ونشر جمال عارف صورة له عبر "سناب شات" ،ظهر خلالها مغمض العينين، معلقا: "منتظر الصفقات الاتحادية التي تمصدر بها البعض".
وكانت تقارير قد تحدثت عن دخول نادي الاتحاد سوق الانتقالات الصيفية 2021 وأبرم أولى صفقاته بضم لاعب نادي الشارقة الإماراتي إيجور كورونادو، وهو ما شكك في صحته بعض الإعلاميين الاتحاديين.
ولم يتم الإعلان رسميًا عن الصفقة حتى الآن، لكن تداولت أنباء حول إتمامها رسميا خلال ساعات، وأن اللاعب أنهى إجراءات الانضمام للاتحاد بالفعل.
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