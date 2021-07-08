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صورة لجمال عارف نائماً: منتظر الصفقات الاتحادية

منذ أسبوعين
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صورة لجمال عارف نائماً: منتظر الصفقات الاتحادية

طلال الغامدي (صدى):
سخر الإعلامي الرياضي جمال عارف، من بعض التقارير التي تحدثت عن دخول نادي الاتحاد في صفقات الجديدة.

ونشر جمال عارف صورة له عبر "سناب شات" ،ظهر خلالها مغمض العينين، معلقا: "منتظر الصفقات الاتحادية التي تمصدر بها البعض".

وكانت تقارير قد تحدثت عن دخول نادي الاتحاد سوق الانتقالات الصيفية 2021 وأبرم أولى صفقاته بضم لاعب نادي الشارقة الإماراتي إيجور كورونادو، وهو ما شكك في صحته بعض الإعلاميين الاتحاديين.

ولم يتم الإعلان رسميًا عن الصفقة حتى الآن، لكن تداولت أنباء حول إتمامها رسميا خلال ساعات، وأن اللاعب أنهى إجراءات الانضمام للاتحاد بالفعل.

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الاتحاد
جمال عارف
نادي الاتحاد
نادي الشارقة

التعليقات

عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 172
منذ أسبوعين
ههههههههههه
احمد
احمد عدد التعليقات : 1
منذ أسبوعين
ان اتحادي ولكني لا اتشرف بهذاالمدعو بعارف.
الذي يتابع تحليله دائم متناقض
رااايق
رااايق عدد التعليقات : 9564
منذ أسبوعين
نام يا جمال وأترك عنك الصفقات و القلق *** هههههههههههههههههههه
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15227
منذ 24 دقيقة
جمال عارف على الأقل مو مثل البعض مو عارف شيء

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أحدث التعليقات

غليس ولد رماح
بالتوفيق له مع نادي الشباب ويحمد ربه يوم فكه من النادي الثاني ماراح له
🍉🥭لست محرمه ولي رباً رحيم 🍒🥝
الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان

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