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وفد نادي التجارة يزور مزارع الورد واللوز والمتاحف الأثرية بميسان

منذ 14 ساعة
1342
وفد نادي التجارة يزور مزارع الورد واللوز والمتاحف الأثرية بميسان

عبدالله الغامدي (صدى):
واصل وفد نادي التجارة والتجار جولاته على مراكز محافظة ميسان اليوم بزيارتهم لمزرعة " بن لافي " للورد لصاحبها فهد بن عابد الشعابي الحارثي والتجول على مصنع الورد ومزرعة " صادع للورد الميساني" لصاحبها دخيل الله بن علي بن شداد الشعابي الحارثي والتجول في المزرعة ومصنع الورد ؛ بعدها انتقلوا إلى متحف مقبول العرابي الحارثي بالمريفق واطلعوا على الإرث التاريخي القديم لأهالي المحافظة والذي حوى المشغولات اليدوية والأدوات المنزلية القديمة والأسلحة القديمة

بعدها انطلق الوفد لمركز حداد والقريع بني مالك واطلعوا على مزارع اللوز البجلي والعنب والخضراوات ثم تجول الوفد في مركز ثقيف واطلعوا على عدة مواقع استثمارية كما تمت زيارة متحف ثقيف للتراث والسياحة بقرية المجاردة ببلاد ثقيف لصاحبه محمد بن ردة الثقفي حيث تجول الوفد بين أجنحة المتحف التي خصصت لعرض آثار وتاريخ ثقيف، وأستمعوا إلى شرح عن ما يحويه المتحف من تراث يجسد تاريخ وأصالة قبيلة ثقيف حيث حوى المتحف العديد من الآثار القديمة مثل الأسلحة والأدوات الزراعية والمشغولات النسائية التي كانت تستخدم قديماً والصور التاريخية ، بالإضافة إلى بعض الأكلات الشعبية التي تشتهر بها ثقيف .

كما زار الوفد "المرصد الفلكي" في مجاردة ثقيف والذي يُعتبر من أقدم المراصد الفلكية بالمملكة، وهو يهتم بتحديد الفصول الأربعة والتوقيت الزراعي والأحوال الجوية بالطريقة البصرية والنظرية العقلية، وتسجيل الملاحظة.

كما شاهد الوفد فن عرضة "الزير" وهى من الفنون الشعبية التي تشتهر بها المحافظة بمراكزها .

هذا ويستكمل الوفد جولته لمحافظة ميسان اليوم الخميس بزيارة السوق الشعبي بصيادة بني مالك ومن ثم ينتقلون لمزرعة الرمان والفراولة لصاحبها أحمد بن سلمان المالكي ثم ينتقل الوفد لمركز قيا التابع لمحافظة الطائف واللقاء بمسؤولي بلدية قياء للاطلاع على الفرص الاستثمارية والوقوف على مشروع أكبر مدينة مائية في العالم.

التعليقات

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أحدث التعليقات

A.awad
الهلال لافكر لا في جمهور الأتحاد ولا في غيره... الهلال دائماً ينضرفووووق وإلا الأمام،،،اللي دهور الأتحاد هوالبلوي وعصابته السماسره اللي أهلكو نادي الأتحاد بالديون...
خالد الربياوي
ايش قصة اعلام ابوخرقة مع القصاصات يحسسونك انه ماكان فيه اتحاد كرة مسؤل عن البطولات وتوثيقها احنا عارفين عقلياتهم المشكلة لما واحد من الخارج...
ابو عمار
اوكي
المجممي
الإتحاد والهلال عينان في رأس اللهم وفقهم
المجممي
الإتحاد والهلال عينان في رأس الله يوفقهم

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