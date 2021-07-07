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فيديو.. مقيم بدبي يكذب الجزيرة: "حريق بسيط وتمت السيطره عليه"

منذ ساعة
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فيديو.. مقيم بدبي يكذب الجزيرة: "حريق بسيط وتمت السيطره عليه"

دبي (صدى):
كعادتها قناة الجزيرة القطرية، تتعمد في تغطيتها على الإثارة، بعيدة كل البعد عن المصداقية في نقلها للأحداث، خرجت زاعمة أن المنازل في دبي تعرضت للاهتزاز جراء الحريق الناجم عن انفجار إحدى الحاويات على متن سفينة بميناء جبل علي.

ومن جانبه كشف الشاعر الكويتي عمر اللهيميد، جانبا من الأجواء في دبي عقب الحريق، للرد على تغطية قناة الجزيرة القطرية للحادث وتهويلها للموقف.

وقال اللهيميد: "الحمد لله بدبي نتمشى ومتونسين ورب الكعبة ماسمعنا أي صوت انفجار، حريق بسيط وتمت السيطره عليه بدقائق معدوده من قبل رجال الدفاع المدني، الله يحفظ دبي والإمارات من كل سوء ومن كيد المتربصين".

وكان المكتب الإعلامي لحكومة دبي، أكد أن الأجهزة المعنية تسيطر بكفاءة عالية على المرحلة الأخيرة من الحريق الذي اندلع في حاوية على متن سفينة تستعد للرسو على أحد أرصفة ميناء جبل علي، بعيداً عن الخط الملاحي الرئيس للميناء دون حدوث أي إصابات أو وفيات.

مقيم
دبي
حريق
الامارات
الجزيرة
جبل علي

التعليقات

ابو ناصر
ابو ناصر عدد التعليقات : 599
منذ 27 دقيقة
حفظ الله الامارات واهلها

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أحدث التعليقات

الهلال
هذا وقت نباحهم يا ذايدي : اترك التحريض وحركات المبزرة الداعية المعتدل يتبع منهج القرآن والسنة ولا يمكن يكون سبباً في هدم دولته الاسلامية،...
ابو ناصر
حفظ الله الامارات واهلها
جده بحر
الهلال نادي كبير اسلوب بدائي بتحريض جماهير العميد على الزعيم اوراقك مكشوفه العب غيرها
احمد
جعل كورونا مايروح فهو أفضل وباء على وجه الارض
شرحبيل
الدراسه عن بعد هو الحل الوحيد بلاش قروشه

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