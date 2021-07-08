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محافظ المملكة لدى وكالة الطاقة الذرية: سعي إيران لتخصيب اليورانيوم بنسبة 20% مثير للقلق

منذ 4 ساعات
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محافظ المملكة لدى وكالة الطاقة الذرية: سعي إيران لتخصيب اليورانيوم بنسبة 20% مثير للقلق

علي القحطاني (صدى):
أكد الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان محافظ المملكة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن سعي إيران لتخصيب اليورانيوم بنسبة 20% مثير للقلق.

وقال الأمير عبدالله بن خالد: "ما نشهده اليوم من سعي إيران لإنتاج معدن اليورانيوم بنسبة تخصيب٢٠٪، دون حاجة ضرورية لإنتاجه وتطويره في الاستخدام السلمي، أمر يثير القلق من حيث النوايا الحقيقية وراء ذلك".

وتابع: "فضلاً عن أن هذا التوجه يؤثر سلباً على اية مفاوضات تتعلق بالإتفاق النووي حيث لا يمكن العودة عن المعرفة المكتسبة من أعمال البحث والتطوير، فهي غير قابلة للعكس".

وأضاف سموه: "الخطوات التصعيدية التي أعلنت عنها إيران لا تتواكب مع تصريحاتها حول سلمية برنامجها النووي ويؤكد على نواياها وسعيها للحصول على قدرات إنتاج سلاح نووي".

وشدد على أن سياسة التصعيد تعرقل أي حوار وتفاوض، وترفع من حدة شكوك المجتمع الدولي حيال ايران ونواياها

ايران
المملكة
وكالة الطاقة الذرية
تخصيب اليورانيوم

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14569
منذ 19 دقيقة
خلاص .. يا عم

صرحت وكالة الطاقة

يبدو إن إيران قد صنعت قنبلة نووية

يعني تخطت 60% بالتأكيد وعملت العجينة الصفراء

اللازمة لحشوة الرؤوس النووية
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14569
منذ 13 دقيقة
مخالف

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أحدث التعليقات

ابو عمار
اوكي طلقها
ابو عمار
لعنة الله عليهم
ابو عمار
لا حول و لا قوة الا بالله
د محمد ماجد بخش
ليست هناك أي يعني مواد أخرى .. ايش أقولك (هي) مواد كيميائية ..🐈‍⬛
abdul
هي مقولة غربية مع تغييره لبعض الاصطلاحات. " إذا أنت لست ليبرالي في 25 ، ليس لديك قلب. إذا لم تكن محافظا في 35...

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