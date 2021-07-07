انفجار في سفينة تجارية راسية قبالة ميناء جبل علي بدبي "فيديو وصور"

أبوظبي (صدى):
اندلع حريق في سفينة تجارية راسية قبالة ميناء جبل علي في دبي، مساء اليوم الأربعاء، مما أسفر عن انفجارها.
وانتشرت صورا تظهر النيران مشتعلة في السفينة والتي تغطي سماء المنطقة، فيما لم يتضح حتى الآن السبب الحقيقي وراء الحريق.
ووصلت فرق الدفاع المدني إلى موقع الحريق الهائل الذي نشب في السفينة الرأسية بميناء جبل علي من أجل السيطرة عليه قبل أن تنتشر النيران.
كما حضرت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحريق لمعرفة ملابسات ومسببات الحادث، وللتأكد من وجود شبهة جنائية وراء الحريق من عدمه.
ومن جانبه قال المكتب الإعلامي لدبي إن الحريق تحت السيطرة ولا توجد أي وفيات أو إصابات.