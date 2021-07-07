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انفجار في سفينة تجارية راسية قبالة ميناء جبل علي بدبي "فيديو وصور"

منذ ساعة
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انفجار في سفينة تجارية راسية قبالة ميناء جبل علي بدبي "فيديو وصور"

أبوظبي (صدى):
اندلع حريق في سفينة تجارية راسية قبالة ميناء جبل علي في دبي، مساء اليوم الأربعاء، مما أسفر عن انفجارها.

وانتشرت صورا تظهر النيران مشتعلة في السفينة والتي تغطي سماء المنطقة، فيما لم يتضح حتى الآن السبب الحقيقي وراء الحريق.

ووصلت فرق الدفاع المدني إلى موقع الحريق الهائل الذي نشب في السفينة الرأسية بميناء جبل علي من أجل السيطرة عليه قبل أن تنتشر النيران.

كما حضرت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحريق لمعرفة ملابسات ومسببات الحادث، وللتأكد من وجود شبهة جنائية وراء الحريق من عدمه.

ومن جانبه قال المكتب الإعلامي لدبي إن الحريق تحت السيطرة ولا توجد أي وفيات أو إصابات.

 

 

دبي
حريق
انفجار
سفينة
جبل علي

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14560
منذ 27 دقيقة
دق ناقوس الخطر. في موانيء الساحل الشرقي. حمى الله المنشئات والممتلكات من عبث الانفجار. ومن كيد الفجار.
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14560
منذ 25 دقيقة
لفت انتباهي يهودية تصور موقع ومحل الانفجار أثناء حدوثه. ثم تشهق شهقة مصطنعة وكأنها تفاجئت بالانفجار. ولم أفهم بالطبع بماذا علقت وتمتمت.
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130284
منذ 3 دقائق
مايبغالها بحث وتدقيق ..

.. طواغيت إيران النجوس وراء كل مصيبه ، خذ العلم الحقيق ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
يعني ظلموه النااس ، ظلمووه ..
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه أحسن..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
مايبغالها بحث وتدقيق .. .. طواغيت إيران النجوس وراء كل مصيبه ، خذ العلم الحقيق ..
الهلال
اعقب يا غاندي شركم منكم فيكم الهلال في السماء وانتم انبحوا في الارض

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