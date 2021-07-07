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الذيابي: لا يوجد تحليل دم يفرق بين لحمية القولون الحميدة والسرطانية

منذ 10 دقائق
1166
الذيابي: لا يوجد تحليل دم يفرق بين لحمية القولون الحميدة والسرطانية

أميرة خالد (صدى):
وأوضح  الدكتور عبدالله الذيابي؛ طبيب الباطنة والجهاز الهضمي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية،  أنه لا يوجد تحليل دم يفرق بين لحمية القولون الحميدة والسرطانية.

وأبان عبدالله الذيابي في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر":"الفرق بين لحمية القولون الحميدة والسرطانية يكون بالفحص المجهري".

وكان عبد الله الذيابي قال إن الشخص المصاب بالقولون العصبي قد يشعر بالغثيان نتيجةً لوجود عسر هضم أو ارتجاع مري أو صداع نصفي، أو كأعراض جانبية لأدوية القولون.

وأشار إلى أن الدوخة والدوار ليست من أعراض القولون الشائعة، وقد تكون من أعراض الأمراض المصاحبة للقولون العصبي، موضحا أن ألم البطن من الأعراض الرئيسية للقولون ومهمة لتشخيص المرض.

 

 

مدينة الملك عبدالعزيز الطبية
السرطانية
عبدالله الذيابي
تحليل دم
لحمية القولون الحميدة

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يشفيها ويعافيها
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يشفيها ويعافيها
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يشفيها ويعافيها
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يشفيها ويعافيها
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يشفيها ويعافيها

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