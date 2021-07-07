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10 آلاف ريال غرامة دخول المسجد الحرام والمشاعر دون تصريح

منذ 45 دقيقة
1531
10 آلاف ريال غرامة دخول المسجد الحرام والمشاعر دون تصريح

مكة المكرمة (صدى):
كشف الأمن العام أنه سيتم فرض مخالفة مالية على كل من يحاول الوصول إلى المسجد الحرام والمنطقة المحيطة دون تصريح.

وأشار إلى أن الغرامة المالية تبلغ 10 آلاف ريال، وستفرض على كل من يخالف الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضح أن تلك الغرامة جاءت وفقاً للأحكام والعقوبات الخاصة بمخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا.

ولفت إلى أن المناطق التي تحتاج إلى تصريح، تشمل المسجد الحرام والمنطقة المركزية المحيطة به والمشاعر المقدسة (منى، مزدلفة، عرفات).

وأبان أن سيبدأ العمل بهذا الإجراء من تاريخ 25 / 11 / 1442هـ، حتى نهاية اليوم الـ 13 من ذي الحجة، وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف العقوبة.

 

الأمن العام
المسجد الحرام
فيروس كورونا
التدابير الوقائية
الإجراءات الاحترازية
مخالفة مالية

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الله يشفيها ويعافيها
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يشفيها ويعافيها
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يشفيها ويعافيها
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يشفيها ويعافيها
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يشفيها ويعافيها

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