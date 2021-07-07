"النصر" يقترب من الحصول على شهادة الكفاءة المالية

نواف السالم (صدى):
تسعى إدارة نادي النصر لتجهيز صفوفها للموسم المقبل بتعاقدات جديدة، ومساعي للحصول على شهادة الكفاءة المالية.
وأكد الإعلامي الرياضي بندر العتيبي أن إدارة النصر سوف تحصل قريبًا جدًا على شهادة الكفاءة المالية، وذلك بحسب تغريدته على موقع "تويتر".
وأضاف أن إدارة النصر، سوف تسعد جماهير الفريق، لافتا إلى أن النصر قدم عرضا إلى لاعب برشلونة الأسبق، البرازيلي باولينيو، الإ أن الأخير لا يزال متردد بشأن العرض.
واستبعد رحيل البرازيلي بيتروس عن صفوف النصر في الصيف الحالي، نظرًا لأن الراتب السنوي الذي يتقضاه من النصر، لا يستطيع أي نادي آخر دفعه.