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الشمراني لجماهير الاتحاد: الهلال أدبيات وأخلاقيات تظهر في المواقف ويجب أن يحترم

منذ ساعة
1910
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الشمراني لجماهير الاتحاد: الهلال أدبيات وأخلاقيات تظهر في المواقف ويجب أن يحترم

طلال الغامدي (صدى):
وجه الإعلامي الرياضي أحمد الشمراني رسالة لجماهير الاتحاد بسبب الصفقات التي توقعها الأندية في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال أحمد الشمراني في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر":"العلاقات بين الأندية لها ما لها وعليها ما عليها، لكن الهلال الذي لا يحبه بعض الاتحاديين لم يتجاوز على الاتحاد ولم يستغل ضعفه للحصول على أي لاعب اتحادي، مع أنه كان متاحا لهم".

وأوضح:"الهلال أدبيات وأخلاقيات تظهر في مثل هذه المواقف، فمثل هذا الكبير يجب أن يحترم ياجماهير الاتحاد".

وجاء ذلك في مقاله "غلهم على الأهلي في ازدياد"، حيث بدأ مقاله بالحديث عن سوق الاحتراف، قائلا:"في سوق الاحتراف إذا لم تملك المال فأنت أشبه بفارس وسط المعركة مجرد من السلاح، فهل وفقت في الربط بين الحالتين؟".

 

رسالة
جماهير الاتحاد
أحمد الشمراني
الصفقات التي  فترة الانتقالات الصيفية الجارية

التعليقات

ابوبدر
ابوبدر عدد التعليقات : 3775
منذ 13 دقيقة
والله اللي تدور شر

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يشفيها ويعافيها
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يشفيها ويعافيها
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يشفيها ويعافيها
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يشفيها ويعافيها
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يشفيها ويعافيها

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