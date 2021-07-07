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الشارقة الإماراتي يوافق على العرض المقدم من الاتحاد لشراء كورونادو

منذ ساعة
1676
الشارقة الإماراتي يوافق على العرض المقدم من الاتحاد لشراء كورونادو

ماجد محمد (صدى):
أعلن نادي الشارقة الإماراتي، عن موافقته رسمياً على العرض المقدم من نادي الاتحاد لشراء عقد اللاعب البرازيلي إيغور كورونادو.

وقال نادي الشارقة الإماراتي:"بناءً على رغبة اللاعب في خوض تحدٍ جديد وباتفاق جميع الأطراف على كافة التفاصيل.. رسمياً: شركة الشارقة لكرة القدم توافق على العرض المُقدم من نادي الاتحاد بشأن شراء عقد اللاعب البرازيلي " إيغور كورونادو "، وتتمنى له التوفيق والنجاح في مسيرته المقبلة".

وكان إيجور كورونادو انتقل إلى نادي الشارقة، وقضى مع الفريق 3 مواسم انضم بعدها في سوق الانتقالات الصيفية 2021.

يذكر أن إيجور كورونادو خاض مع نادي فلوريانا 67 مباراة سجل خلالهم 35 هدفًا وصنع 12، ومع نادي باليرمو خاض 43 مباراة سجل خلالهم 9 أهداف وصنع 11.

 

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نادي الشارقة الإماراتي
الانتقالات الصيفية
إيغور كورونادو

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يشفيها ويعافيها
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يشفيها ويعافيها
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يشفيها ويعافيها
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يشفيها ويعافيها
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يشفيها ويعافيها

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