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"أبل" تختار الرياض مقرًا لأول فرع لأكاديميتها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

منذ 15 دقيقة
1338
"أبل" تختار الرياض مقرًا لأول فرع لأكاديميتها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

وكالات (صدى):
اختارت شركة "أبل" الرياض مقرًا لأكاديميتها "Apple Developer Academy"؛ لتُصبح المملكة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في تأسيس هذه الأكاديمية.

وسوف يتم إطلاق هذه الإكاديمية في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، حيث ستُخصص في مرحلتها الأولى للمبرمجات والمطورات، دعمًا لجهود تمكين المرأة والإصلاحات الاجتماعية الضخمة لرؤية 2030.

وستعمل الأكاديمية على توفير الأدوات والتدريب لرائدات الأعمال والمطورات والمصممات الطموحات لتأسيس شركات ناشئة وإيجاد العديد من الوظائف في مجال تطبيقات الـ iOS، عبر عدة مسارات تركز عليها وهي: البرمجة، وتطبيقات الأعمال والتسويق، والتصميم، والمهارات المهنية.

يذكر أن هذه الشراكة مع شركة "أبل" جاءت بالتعاون مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز ممثلة بأكاديمية طويق، بالشراكة مع جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.

 

 

جامعة
الرياض
أبل
جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن
أكاديمية طويق

التعليقات

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أحدث التعليقات

abdul
كل شيئ إلا التهرّب الضريبي. هذا يُغضب العم سام قوي قوي قوي.
عبدالله
افرئيتم. الماء الذي تشربون اانتم انزلتوه من المز. امنحنون. المنزلون.؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
4lovex2
تعليق 7 لايجوز اصلحك الله هذا ادمي مثلي ومثلك ومصيره الفناء.
4lovex2
لا ضرر أن يتذوق الإنسان طعم السعاده ورعيان الشباب فالعمر مجرد رقم 😌☝🏼 بعض الأحيان عندما يكبر الإنسان بالعمر من بعد ٣٠ سنة يبدأ...
4lovex2
بالعكس هذه مفيدة تمتص الدم الفاسد واسمها العلقه قديمه جداً ومعروفة جداً

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