"أبل" تختار الرياض مقرًا لأول فرع لأكاديميتها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

وكالات (صدى):
اختارت شركة "أبل" الرياض مقرًا لأكاديميتها "Apple Developer Academy"؛ لتُصبح المملكة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في تأسيس هذه الأكاديمية.
وسوف يتم إطلاق هذه الإكاديمية في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، حيث ستُخصص في مرحلتها الأولى للمبرمجات والمطورات، دعمًا لجهود تمكين المرأة والإصلاحات الاجتماعية الضخمة لرؤية 2030.
وستعمل الأكاديمية على توفير الأدوات والتدريب لرائدات الأعمال والمطورات والمصممات الطموحات لتأسيس شركات ناشئة وإيجاد العديد من الوظائف في مجال تطبيقات الـ iOS، عبر عدة مسارات تركز عليها وهي: البرمجة، وتطبيقات الأعمال والتسويق، والتصميم، والمهارات المهنية.
يذكر أن هذه الشراكة مع شركة "أبل" جاءت بالتعاون مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز ممثلة بأكاديمية طويق، بالشراكة مع جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.