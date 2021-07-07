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وزير الأعمال البريطاني: لا أستبعد تزايد أعدد المصابين بكورونا بسبب يورو 2020

منذ 20 دقيقة
1348
وزير الأعمال البريطاني: لا أستبعد تزايد أعدد المصابين بكورونا بسبب يورو 2020

وكالات (صدى):
صرح كواسي كوارتنج، وزير الأعمال البريطاني، أنه لا يستبعد تزايد أعداد المصابين بعدوى فيروس كورونا بسبب بطولة كأس الأمم الأوروبية الحالية لكرة القدم "يورو 2020".

وقال "كواسي" خلال تصريحاته: "أعتقد أننا يمكننا إدارة هذا الخطر، وألا نقول إنه ليس هناك خطر مع احتشاد آلاف الأشخاص في مكان واحد فالخطر قائم دائما في الحياة".

وتابع: "أعتقد أننا ندير المخاطر. وأثق في أنه لن يكون هناك تفشي كبير، لكن لا يمكننا ضمان هذا الآن".

ويأتي ذلك بسبب التخوفات بعدما سمحت الحكومة البريطانية بحضور 60 ألف مشجع في ويمبلي خلال مباريات الدورين قبل النهائي والنهائي من يورو 2020.

وكانت تسمح سابقًا بحضور 45 ألف مشجع كحد أقصى في المباريات السابقة بالأدوار الإقصائية في البطولة.

المشجعين
فيروس كورونا
كأس الأمم الأوروبية
يورو 2020
كواسي كوارتنج

التعليقات

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أحدث التعليقات

abdul
كل شيئ إلا التهرّب الضريبي. هذا يُغضب العم سام قوي قوي قوي.
عبدالله
افرئيتم. الماء الذي تشربون اانتم انزلتوه من المز. امنحنون. المنزلون.؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
4lovex2
تعليق 7 لايجوز اصلحك الله هذا ادمي مثلي ومثلك ومصيره الفناء.
4lovex2
لا ضرر أن يتذوق الإنسان طعم السعاده ورعيان الشباب فالعمر مجرد رقم 😌☝🏼 بعض الأحيان عندما يكبر الإنسان بالعمر من بعد ٣٠ سنة يبدأ...
4lovex2
بالعكس هذه مفيدة تمتص الدم الفاسد واسمها العلقه قديمه جداً ومعروفة جداً

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