وزير الأعمال البريطاني: لا أستبعد تزايد أعدد المصابين بكورونا بسبب يورو 2020

وكالات (صدى):
صرح كواسي كوارتنج، وزير الأعمال البريطاني، أنه لا يستبعد تزايد أعداد المصابين بعدوى فيروس كورونا بسبب بطولة كأس الأمم الأوروبية الحالية لكرة القدم "يورو 2020".
وقال "كواسي" خلال تصريحاته: "أعتقد أننا يمكننا إدارة هذا الخطر، وألا نقول إنه ليس هناك خطر مع احتشاد آلاف الأشخاص في مكان واحد فالخطر قائم دائما في الحياة".
وتابع: "أعتقد أننا ندير المخاطر. وأثق في أنه لن يكون هناك تفشي كبير، لكن لا يمكننا ضمان هذا الآن".
ويأتي ذلك بسبب التخوفات بعدما سمحت الحكومة البريطانية بحضور 60 ألف مشجع في ويمبلي خلال مباريات الدورين قبل النهائي والنهائي من يورو 2020.
وكانت تسمح سابقًا بحضور 45 ألف مشجع كحد أقصى في المباريات السابقة بالأدوار الإقصائية في البطولة.