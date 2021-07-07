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مشجعة اماراتية : السنة هذي الدوري إتحادي
منذ 3 ساعات
1217
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التعليقات
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أحدث التعليقات
abdul
كل شيئ إلا التهرّب الضريبي. هذا يُغضب العم سام قوي قوي قوي.
عبدالله
افرئيتم. الماء الذي تشربون اانتم انزلتوه من المز. امنحنون. المنزلون.؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
4lovex2
تعليق 7 لايجوز اصلحك الله هذا ادمي مثلي ومثلك ومصيره الفناء.
4lovex2
لا ضرر أن يتذوق الإنسان طعم السعاده ورعيان الشباب فالعمر مجرد رقم 😌☝🏼 بعض الأحيان عندما يكبر الإنسان بالعمر من بعد ٣٠ سنة يبدأ...
4lovex2
بالعكس هذه مفيدة تمتص الدم الفاسد واسمها العلقه قديمه جداً ومعروفة جداً
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