نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو .. قصة قائد مثابر وأول ثائر ضد الأتراك في الدولة السعودية الأولى

منذ 24 دقيقة
1455
بالفيديو .. قصة قائد مثابر وأول ثائر ضد الأتراك في الدولة السعودية الأولى

الرياض (صدى):
روى المشرف على الترميم والقصور في قرية طبب بعسير، سعيد المتحمي، الأحداث التاريخية والبطولات الوطنية التي سجلها بعض المواطنين قديما ضد الأتراك في قرية "طبب".

وذكر أن القرية تحتوي على قصر الأمير طامي بن شعيب الذي دافع عن أرضه وقاوم العثمانيين، حتى أسروه في عام 1230هـ، وطافوا به شوارع القاهرة في مصر، ثم نُقل إلى تركيا حيث مكث في السجن لعدة سنوات وبعدها قتلوه.

ولفت إلى أن الاتراك أطلقوا 21 طلقة فرحا بمقتله لكونه اتعبهم عندما كان قائدًا لجيوش المنطقة الجنوبية في الدولة السعودية الأولى، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج "الراصد" المذاع على قناة "الإخبارية".

وأضاف أن القرية احتوت على قلعة تسمى "الثغرة" سكن به محمد على باشا عندما دخل إلى القرية، لكن هذه القلعة تدمرت بعد ذلك واختفت ملامحها، كما احتضنت نفس هذه المنطقة قلعة أخرى سميت بـ"الطور".

وأبان أن الاتراك تركوا 1500 جندي ما بين خيال وجنود ومشاه في القرية، وعندما حاول محمد على باشا الوصول إلى ينبع ثار الأمير محمد بن أحمد "الذي أطلق عليه العثمانيين لقب "الجزارة" لكونه ثار على محمد على وقتل كل جنوده في القرية.

وأضاف أن الأمير محمد بن أحمد يعد أول من ثائر ضد الأتراك في الدولة السعودية الأولى، وفي الجزيرة العربية.

وأشار إلى أن قصور طبب في عسير تصدت قديما لمحاولات العثمانيين في طمس التاريخ، ومن إحدى هذه القصور قصر "المصنف" الذي يتميز ببنائه وعرض جدرانه الذي يصل إلى متر و60 سم.

ونوه بأن الضباط الفرنسيين وكبار القادة المصريين سكنوا في هذا القصر مع محمد على باشا عام 1230هـ، مضيفا أن الأتراك حاولوا حرق هذا القصر حين مغادرتهم للقرية لكن قوة ومتانة القصر وكبر حجمه حالت دون تدميره بشكل كلي.

ولفت إلى أن القرية احتوت على ما يسمى بـ"المدافن" وهو عبارة عن حفرة عميقة في الأرض لتخزين الحبوب، وهي أشبه بالصوامع الخاصة بحفظ الغلال.

الاتراك
المدافن
غلال
محمد على باشا
طبب

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

عبدالله
افرئيتم. الماء الذي تشربون اانتم انزلتوه من المز. امنحنون. المنزلون.؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
4lovex2
تعليق 7 لايجوز اصلحك الله هذا ادمي مثلي ومثلك ومصيره الفناء.
4lovex2
لا ضرر أن يتذوق الإنسان طعم السعاده ورعيان الشباب فالعمر مجرد رقم 😌☝🏼 بعض الأحيان عندما يكبر الإنسان بالعمر من بعد ٣٠ سنة يبدأ...
4lovex2
بالعكس هذه مفيدة تمتص الدم الفاسد واسمها العلقه قديمه جداً ومعروفة جداً
4lovex2
جزاهم الله خير الجزاء الله لايحرمهم من الجنة ، عمل مشرف ويرفع الرأس، الفقر سييء جداً انا اعاني منه بعض الأحيان اتمنى اموت وارتاح

أخر الأخبار

وزير التجارة: حق المستهلك في الاسترجاع والاستبدال أولوية وسنضع مؤشرات لقياس الأداء
وزير التجارة: حق المستهلك في الاسترجاع والاستبدال أولوية وسنضع مؤشرات لقياس الأداء
منذ 11 دقيقة 1176
بالفيديو .. قصة قائد مثابر وأول ثائر ضد الأتراك في الدولة السعودية الأولى
بالفيديو .. قصة قائد مثابر وأول ثائر ضد الأتراك في الدولة السعودية الأولى
منذ 24 دقيقة 1455
بافرط: الفعاليات الترفيهية ستعود بشكل كبير في الربع الرابع من 2021 "فيديو"
بافرط: الفعاليات الترفيهية ستعود بشكل كبير في الربع الرابع من 2021 "فيديو"
منذ 30 دقيقة 1451
عدنان جستنيه: مصطلح "الكلاسيكو" ظهر في المنافسة بين الهلال والاتحاد
عدنان جستنيه: مصطلح "الكلاسيكو" ظهر في المنافسة بين الهلال والاتحاد
منذ 33 دقيقة 1478
راموس يتعاقد رسمياً مع باريس سان جيرمان حتى 2023
راموس يتعاقد رسمياً مع باريس سان جيرمان حتى 2023
منذ 42 دقيقة 1528
ديمبيلي وغريزمان يضعان برشلونة في مأزق بسبب لقطات عنصرية 
ديمبيلي وغريزمان يضعان برشلونة في مأزق بسبب لقطات عنصرية 
منذ 56 دقيقة 1582
تمساح يلتهم "شابة" أثناء سبحاتها في بحيرة
تمساح يلتهم "شابة" أثناء سبحاتها في بحيرة
منذ ساعة 780
زوجة "موراتا" تتلقى تهديدات بالقتل بعد خسارة إسبانيا في اليورو
زوجة "موراتا" تتلقى تهديدات بالقتل بعد خسارة إسبانيا في اليورو
منذ ساعتين 2367
"الخضيري" يحذر من شراء منتجات "المثلث الذهبي والخماسي السحري"
"الخضيري" يحذر من شراء منتجات "المثلث الذهبي والخماسي السحري"
منذ ساعتين 2275
"الصحة":إعطاء أكثر من 19 مليون جرعة من لقاح كورونا حتى الآن
"الصحة":إعطاء أكثر من 19 مليون جرعة من لقاح كورونا حتى الآن
منذ ساعتين 1820