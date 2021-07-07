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راموس يتعاقد رسمياً مع باريس سان جيرمان حتى 2023

منذ 42 دقيقة
1525
راموس يتعاقد رسمياً مع باريس سان جيرمان حتى 2023

الرياض (صدى):
اجتاز الإسباني سيرجيو راموس، الكشف الطبي، من أجل الانضمام لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، كما  وقع على عقد حتى 2023، وفق شبكة "سكاي سبورت".

وكان سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد السابق، وصل برفقة زوجته وأطفاله، إلى باريس، اليوم الأربعاء، لإتمام إجراءات انتقاله إلى صفوف سان جيرمان.

يذكر أن راموس رحل عن ريال مدريد، بعدما انتهى عقده وفشل في التوصل لاتفاق مع الإدارة بشأن العقد الجديد، فيما عرض ريال مدريد على راموس تمديد عقده لعام واحد، مع تخفيض راتبه بنسبة 10%، رغم أن المدافع كان يريد عقدًا لمدة عامين على الأقل.

 

عقد
صفوف
نادي باريس سان جيرمان
سيرجيو راموس
الكشف الطبي

التعليقات

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أحدث التعليقات

عبدالله
افرئيتم. الماء الذي تشربون اانتم انزلتوه من المز. امنحنون. المنزلون.؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
4lovex2
تعليق 7 لايجوز اصلحك الله هذا ادمي مثلي ومثلك ومصيره الفناء.
4lovex2
لا ضرر أن يتذوق الإنسان طعم السعاده ورعيان الشباب فالعمر مجرد رقم 😌☝🏼 بعض الأحيان عندما يكبر الإنسان بالعمر من بعد ٣٠ سنة يبدأ...
4lovex2
بالعكس هذه مفيدة تمتص الدم الفاسد واسمها العلقه قديمه جداً ومعروفة جداً
4lovex2
جزاهم الله خير الجزاء الله لايحرمهم من الجنة ، عمل مشرف ويرفع الرأس، الفقر سييء جداً انا اعاني منه بعض الأحيان اتمنى اموت وارتاح

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