راموس يتعاقد رسمياً مع باريس سان جيرمان حتى 2023

الرياض (صدى):
اجتاز الإسباني سيرجيو راموس، الكشف الطبي، من أجل الانضمام لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، كما وقع على عقد حتى 2023، وفق شبكة "سكاي سبورت".
وكان سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد السابق، وصل برفقة زوجته وأطفاله، إلى باريس، اليوم الأربعاء، لإتمام إجراءات انتقاله إلى صفوف سان جيرمان.
يذكر أن راموس رحل عن ريال مدريد، بعدما انتهى عقده وفشل في التوصل لاتفاق مع الإدارة بشأن العقد الجديد، فيما عرض ريال مدريد على راموس تمديد عقده لعام واحد، مع تخفيض راتبه بنسبة 10%، رغم أن المدافع كان يريد عقدًا لمدة عامين على الأقل.