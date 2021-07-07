ديمبيلي وغريزمان يضعان برشلونة في مأزق بسبب لقطات عنصرية 

وكالات (صدى):
وضع اللاعبان الفرنسيان عثمان ديمبيلي وأنطوان غريزمان، ناديهما برشلونة في أزمة بسبب فيديو نشره لهما، اعتبرها الراعي الرسمي الياباني للفريق بأنها عنصرية.
أظهرت الفيديو المسرب ديمبلي يتحدث خلال جولة للنادي الكتالوني في الأرخبيل عام 2019، إلى زميله أنطوان غريزمان بانتظار وصول تقنيين محليين لتوصيل وحدة تحكم الألعاب بجهاز التلفاز في غرفتهما بالفندق.
وتهكم ديمبلي، قائلا:"كل هذه الوجوه القبيحة، فقط حتى تتمكن من لعب (PES- Pro Evolution Soccer)، ألا تخجل؟"، ثم قام بالسخرية من كيفية نطق اللغة اليابانية، سأل "هل أنت متطور في بلدك أم لا؟".
ومن جانبه، أوضح رئيس شركة "Rakuten" الراعية لنادي برشلونة، هيروشي ميكيتاني: "بصفتي راعيا للنادي ومنظما للجولات، أنا آسف جدا لأن لاعبي نادي برشلونة قدموا إشارات عنصرية".
وتابع:" مثل هذه التصريحات غير مقبولة تحت أي ظرف من الظروف وسنحتج رسميا على النادي، في انتظار آرائهم".