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ديمبيلي وغريزمان يضعان برشلونة في مأزق بسبب لقطات عنصرية 

منذ 55 دقيقة
1582
ديمبيلي وغريزمان يضعان برشلونة في مأزق بسبب لقطات عنصرية 

وكالات (صدى):
وضع اللاعبان الفرنسيان عثمان ديمبيلي وأنطوان غريزمان، ناديهما برشلونة في أزمة بسبب فيديو نشره لهما، اعتبرها الراعي الرسمي الياباني للفريق بأنها عنصرية.

أظهرت الفيديو المسرب ديمبلي يتحدث خلال جولة للنادي الكتالوني في الأرخبيل عام 2019، إلى زميله  أنطوان غريزمان بانتظار وصول تقنيين محليين لتوصيل وحدة تحكم الألعاب بجهاز التلفاز في غرفتهما بالفندق.

وتهكم ديمبلي، قائلا:"كل هذه الوجوه القبيحة، فقط حتى تتمكن من لعب (PES- Pro Evolution Soccer)، ألا تخجل؟"، ثم قام بالسخرية من كيفية نطق اللغة اليابانية، سأل "هل أنت متطور في بلدك أم لا؟".

ومن جانبه، أوضح رئيس شركة "Rakuten" الراعية لنادي برشلونة، هيروشي ميكيتاني: "بصفتي راعيا للنادي ومنظما للجولات، أنا آسف جدا لأن لاعبي نادي برشلونة قدموا إشارات عنصرية".

وتابع:" مثل هذه التصريحات غير مقبولة تحت أي ظرف من الظروف وسنحتج رسميا على النادي، في انتظار آرائهم".

 

نادي برشلونة
عنصرية
عثمان ديمبيلي
أنطوان غريزمان
هيروشي ميكيتاني

التعليقات

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أحدث التعليقات

عبدالله
افرئيتم. الماء الذي تشربون اانتم انزلتوه من المز. امنحنون. المنزلون.؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
4lovex2
تعليق 7 لايجوز اصلحك الله هذا ادمي مثلي ومثلك ومصيره الفناء.
4lovex2
لا ضرر أن يتذوق الإنسان طعم السعاده ورعيان الشباب فالعمر مجرد رقم 😌☝🏼 بعض الأحيان عندما يكبر الإنسان بالعمر من بعد ٣٠ سنة يبدأ...
4lovex2
بالعكس هذه مفيدة تمتص الدم الفاسد واسمها العلقه قديمه جداً ومعروفة جداً
4lovex2
جزاهم الله خير الجزاء الله لايحرمهم من الجنة ، عمل مشرف ويرفع الرأس، الفقر سييء جداً انا اعاني منه بعض الأحيان اتمنى اموت وارتاح

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