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الأمر بالمعروف تشارك ببرامج توعوية على امتداد طريق الرياض الخرج

منذ 14 ساعة
1060
الأمر بالمعروف تشارك ببرامج توعوية على امتداد طريق الرياض الخرج

سعيد العجل (صدى):
نشرت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الخرج عدداً من اللوحات على الطريق السريع بين الرياض والخرج، تحمل عبارات توعوية، وذلك ضمن خطة فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض لتعزيز الأمن الفكري والولاء والانتماء لهذا الوطن، وتحقيق رسالة الأمر بالمعروف.

وقد أوضح فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات، أن تلك البرامج والوسائل تأتي تحقيقاً لرسالة الرئاسة العامة تجاه أمن المجتمع وحثهم للمحافظة على القيم الوسطية والاعتدال التي قامت عليها المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن هذه المناشط تأتي بتوجيهات واهتمام ومتابعة معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند لخدمة الدين والوطن.

التعليقات

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أحدث التعليقات

abdul
كل شيئ إلا التهرّب الضريبي. هذا يُغضب العم سام قوي قوي قوي.
عبدالله
افرئيتم. الماء الذي تشربون اانتم انزلتوه من المز. امنحنون. المنزلون.؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
4lovex2
تعليق 7 لايجوز اصلحك الله هذا ادمي مثلي ومثلك ومصيره الفناء.
4lovex2
لا ضرر أن يتذوق الإنسان طعم السعاده ورعيان الشباب فالعمر مجرد رقم 😌☝🏼 بعض الأحيان عندما يكبر الإنسان بالعمر من بعد ٣٠ سنة يبدأ...
4lovex2
بالعكس هذه مفيدة تمتص الدم الفاسد واسمها العلقه قديمه جداً ومعروفة جداً

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