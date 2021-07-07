الأمر بالمعروف تشارك ببرامج توعوية على امتداد طريق الرياض الخرج

سعيد العجل (صدى):
نشرت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الخرج عدداً من اللوحات على الطريق السريع بين الرياض والخرج، تحمل عبارات توعوية، وذلك ضمن خطة فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض لتعزيز الأمن الفكري والولاء والانتماء لهذا الوطن، وتحقيق رسالة الأمر بالمعروف.
وقد أوضح فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات، أن تلك البرامج والوسائل تأتي تحقيقاً لرسالة الرئاسة العامة تجاه أمن المجتمع وحثهم للمحافظة على القيم الوسطية والاعتدال التي قامت عليها المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن هذه المناشط تأتي بتوجيهات واهتمام ومتابعة معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند لخدمة الدين والوطن.