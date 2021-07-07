فريق دراسة واقع المسؤولية الاجتماعية يعقد لقاء تشاورياً مع فرع الموارد البشرية بالشرقية

الشرقية (صدى):
عقد فريق عمل مشروع دراسة واقع المسؤولية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية النسخة الثانية اجتماعاً مع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية ممثلاً في إدارة المسؤولية الاجتماعية لبحث أوجه التعاون والمساهمة بشكل فعال في موضوع الدراسة قبل إعداد الإطار النظري للدراسة والبدء بمرحلة جمع البيانات والمراحل الأخرى، والتركيز على مخرجات الدراسة بما يخدم القطاعات الثلاثة بالمنطقة.
حيث يقوم على الدراسة مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية وبتنفيذ جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل كشريك أكاديمي وغرفة الشرقية كداعم للدراسة، وتشمل الدراسة المسح الميداني لجميع محافظات المنطقة الشرقية .
من جهة أكد سعادة الأمين العام لمجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية الأستاذة لولوة بنت عواد الشمري أن هذه الدراسة لواقع المسؤولية الاجتماعية في نسختها الثانية تأتي إدراكاً من المجلس في هذا المجال بأهمية وجود منهجية علمية ودراسة بحثية معتمدة من أرض الميدان عن المسؤولية الاجتماعية بعد نجاح التجربة الأولى من الدراسة من قبل المجلس لتصبح بنسختها الثانية أكثر شمولية وتعاوناً مع الجهات الحكومية والخاصة لتحقيق التكامل مع القطاع الغير ربحي، ويأتي ذلك بتوجيه كريم من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، أمير المنطقة الشرقية الرئيس الفخري للمجلس، ومتابعة حثيثة من رئيسة أُمناء المجلس صاحبة السمو الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي آل سعود، وذلك لمواكبة مستجدات المسؤولية الاجتماعية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي وبما يحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في مسارها نحو تمكين المسؤولية الاجتماعية.