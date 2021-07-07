 قائد القوات الخاصة لأمن الطرق يكرم مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقةجازان

علي محنشي (صدى):
كرم اللواء/ عبدالعزيز بن زيد المسعد قائد القوات الخاصة لأمن الطرق مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة جازان الدكتور محمد بن عمر السيد صباح اليوم الأربعاء الموافق 1442/11/27 بمكتبه نظير جهودهم في البرامج التدريبية، وقد قام بهذا التكريم بالنيابة عنه قائد القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة جازان العقيد/ عبدالله بن أحمد العقيبي.
حيث قدم شهادة شكر لسعادة مدير فرع الهيئة على جهود الفرع تقديمه برنامج تدريبي توعوي وتثقيفي للاسعافات الأولية لمنسوبي القوات الخاصة لأمن الطرق بالمنطقة استمر لمدة مايقارب ثلاثة اشهر، قدّم من خلال البرنامج عدة مواضيع عن الاسعافات الاولية كالتعامل مع اصابات الحوادث المرورية التي ممكن ان يصادفها رجل أمن الطرق .
بعد ذلك استعرض مدير فرع هيئة الهلال الأحمر الجهود التي يقدمها الفرع وتطلعات الهيئة المستقبلية في تحقيق أهدافها والانتشار في الخدمات الاسعافيه وزيارة غرفة العمليات والاطلاع بما تقوم به من الاعمال في إدارة الخدمات الاسعافيه الميدانيه.
وقد عبّر مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة جازان عن شكره وتقديره لسعادة اللواء قائد القوات االخاصة لأمن الطرق على هذا التكريم مؤكداً أن هذا التكريم سيكون حافزاً لبذل المزيد من الجهود والتعاون .