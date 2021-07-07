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بالتعاون مع المستشفى … هيئة الأمر بالمعروف بمحافظة العقيق بالباحة تفعّل حملة "ربِّ اجعل هذا البلد آمناً "

منذ 13 ساعة
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بالتعاون مع المستشفى … هيئة الأمر بالمعروف بمحافظة العقيق بالباحة تفعّل حملة "ربِّ اجعل هذا البلد آمناً "

سعيد العجل (صدى):
فعّلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة العقيق بمنطقة الباحة نشر المحتوى التوعوي لحملة "ربِّ اجعل هذا البلد آمناً ". وذلك بنشر مضامين الحملة من خلال اللوحات بالتعاون مع مستشفى العقيق العام ، في إطار التعاون المشترك بين فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الباحة والجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة.

وتهدف الحملة التي جاءت بشعار (فكرٌ آمن.. لوطنٍ آمن) إلى حماية الأمن الفكري للمجتمع ، والتعريف بدور الرئاسة العامة في ذلك، عبر وسائل الإعلام الإلكتروني بالشراكة مع الجهات الحكومية وغير الحكومية.

التعليقات

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أحدث التعليقات

سلطان
هؤلاء الذين نشرو القصة هم اعداء اولاً الدين بلا شك واعداء الحكومة والوطن يجب سجنهم بمدد طويلة عبرة لهم ولغيرهم
¥ ولد نجد ¥
الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم
خالد
وش اخبار الصل الاسود زوجها .... هههههههههه
حجازي
انا سمعت انه يعالج البواسير واحد كويتي يعالج به السرطان وموثق في اليوتيوب مقاطع له
محمد الغرباوي
بارك الله فيكم

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