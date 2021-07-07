زوجة "موراتا" تتلقى تهديدات بالقتل بعد خسارة إسبانيا في اليورو

وكالات (صدى):
تلقت أليس موراتا، زوجة ألفارو موراتا، مهاجم المنتخب الإسباني لكرة القدم، تهديدات عبر الإنترنت لها ولزوجها ولأطفالها بسبب مباراة إسبانيا وإيطاليا في "اليورو".
وتعرضت "أليس" لإساءات بالغة ورسائل وجهت إليها باللغة الإيطالية بالإضافة لبعض التهديدات بعد خسارة إسبانيا أمام إيطاليا في اليورو.
ووجهت الجماهير إلى "موراتا" انتقادات منذ بداية البطولة الأوروبية الحالية بسبب إهدار فرص تهديفية ثمينة، وأبلغ عن تهديدات وإساءات وُجهت لعائلته بعد نهاية دور المجموعات.
ومن جانبها، قالت زوجة "موراتا": "بصراحة، لا أعاني بسبب أيٍّ من هذه الرسائل... ولا أعتقد أن الأمر يتعلق بكوني إيطالية، وإنما يتعلق بالجهل".
وتابعت: "لنتذكر أنها رياضة لتوحيد الناس، وليست للتعبير عن الإحباط.. أتمنى حقاً أن نتمكن في المستقبل من اتخاذ إجراءات جادة بحق هذا النوع من الأشخاص، لأنه أمر مخزٍ وغير مقبول".