نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

"الخضيري" يحذر من شراء منتجات "المثلث الذهبي والخماسي السحري"

منذ 38 دقيقة
1610
"الخضيري" يحذر من شراء منتجات "المثلث الذهبي والخماسي السحري"

الرياض (صدى):
حذر أستاذ وعالم أبحاث في المسرطنات، فهد الخضيري، من شراء المنتجات العادية أو مجهولة المصدر التي تحمل اسماء رنّانة مثل المثلث الذهبي، أو المربع الألماس، أو الخماسي السحري، أو السداسي الأعجوبة.

وأضاف أن مثل هذه المنتجات يتم ترويجها وتسويقها بمزاعم كاذبة ومبالغات لكي تدفع المستهلك لشراء أربع أو خمس منتجات، وذلك بحسب ما ذكره على حسابه بموقع "تويتر"".

واستشهد "الخضيري" على صحة ذلك بإعلان تم تداوله قبل عدة أعوام على التسويق التجاري الكاذب والمدح الزائف لمنتجات لا تفيد بل قد تضّر، حيث أكد الإعلان أن المنتج يساعد على فقدان الوزن الزائد، في حين أن الهيئة العامة للغذاء والدواء أكدت حينها المنتج غير مصرح به من قبلها، كما أنها لا تضمن مأمونيته، وقد يحتوي على مواد تضر بالصحة.

 

الهيئة العامة للغذاء والدواء
الصحة
الغذاء والدواء
المسرطنات
المثلث الذهبي
المربع الألماس

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

محمد الغرباوي
بارك الله فيكم
ابو محمد 😎 ✍️
ربنا يرزقنا وإياه من رزقه الواسع الذي يعد ولا يحصى له عدد .. آنين ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. اولاً ابو الظفل غلطان بسبب التعرض للرجل والسخريه والشماتة فيه ، اما الجار المذنب...
ابو محمد 😎 ✍️
فرملوله ..
استغفرالله واتوب اليه
لعنه الله عليه ... هذا يعد مفسد ويجب تطبيق (شرع الله) عليه ليعتبر من تسولت له نفسه..

أخر الأخبار

زوجة "موراتا" تتلقى تهديدات بالقتل بعد خسارة إسبانيا في اليورو
زوجة "موراتا" تتلقى تهديدات بالقتل بعد خسارة إسبانيا في اليورو
منذ 36 دقيقة 1748
"الخضيري" يحذر من شراء منتجات "المثلث الذهبي والخماسي السحري"
"الخضيري" يحذر من شراء منتجات "المثلث الذهبي والخماسي السحري"
منذ 38 دقيقة 1610
"الصحة":إعطاء أكثر من 19 مليون جرعة من لقاح كورونا حتى الآن
"الصحة":إعطاء أكثر من 19 مليون جرعة من لقاح كورونا حتى الآن
منذ 41 دقيقة 1514
صورة نادرة للقاء الملك سعود برئيس الوزراء العراقي في بغداد عام 1957
صورة نادرة للقاء الملك سعود برئيس الوزراء العراقي في بغداد عام 1957
منذ ساعة 1566
مستشار تربوي: التعليم الرقمي يساعد الطالب على التعلم خلال الـ 24 ساعة "فيديو"
مستشار تربوي: التعليم الرقمي يساعد الطالب على التعلم خلال الـ 24 ساعة "فيديو"
منذ ساعة 1551
كيم كارداشيان تقع في موقف محرج في عرض البحر
كيم كارداشيان تقع في موقف محرج في عرض البحر
منذ ساعة 601
من المحيط الأحمر إلى المحيط الأزرق
من المحيط الأحمر إلى المحيط الأزرق
منذ ساعة 272
الأهلي يفتح ملف تجديد 3 لاعبين أبرزهم محمد العويس
الأهلي يفتح ملف تجديد 3 لاعبين أبرزهم محمد العويس
منذ ساعة 1705
لقطات توثق استهداف التحالف لمواقع الحوثيين في اليمن " فيديو"
لقطات توثق استهداف التحالف لمواقع الحوثيين في اليمن " فيديو"
منذ ساعة 1855
أبرز المعلومات عن الرئيس الهايتي بعد تعرضه للاغيتال
أبرز المعلومات عن الرئيس الهايتي بعد تعرضه للاغيتال
منذ ساعة 2005