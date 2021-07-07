"الخضيري" يحذر من شراء منتجات "المثلث الذهبي والخماسي السحري"

الرياض (صدى):
حذر أستاذ وعالم أبحاث في المسرطنات، فهد الخضيري، من شراء المنتجات العادية أو مجهولة المصدر التي تحمل اسماء رنّانة مثل المثلث الذهبي، أو المربع الألماس، أو الخماسي السحري، أو السداسي الأعجوبة.
وأضاف أن مثل هذه المنتجات يتم ترويجها وتسويقها بمزاعم كاذبة ومبالغات لكي تدفع المستهلك لشراء أربع أو خمس منتجات، وذلك بحسب ما ذكره على حسابه بموقع "تويتر"".
واستشهد "الخضيري" على صحة ذلك بإعلان تم تداوله قبل عدة أعوام على التسويق التجاري الكاذب والمدح الزائف لمنتجات لا تفيد بل قد تضّر، حيث أكد الإعلان أن المنتج يساعد على فقدان الوزن الزائد، في حين أن الهيئة العامة للغذاء والدواء أكدت حينها المنتج غير مصرح به من قبلها، كما أنها لا تضمن مأمونيته، وقد يحتوي على مواد تضر بالصحة.