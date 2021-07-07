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"الصحة":إعطاء أكثر من 19 مليون جرعة من لقاح كورونا حتى الآن

منذ 40 دقيقة
1514
"الصحة":إعطاء أكثر من 19 مليون جرعة من لقاح كورونا حتى الآن

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الصحة اليوم الأربعاء بأنه تم إعطاء أكثر من 19 مليون جرعة من لقاح كورونا حتى الآن للمواطنين والمقيمين عبر أكثر من 587 موقع للتطعيم في كافة مناطق المملكة.

ودعت وزارة الصحة جميع المواطنين والمقيمين إلى المسارعة للتسجيل لأخذ اللقاح عبر تطبيق صحتي.

وكانت وزارة الصحة، أعلنت اليوم الأربعاء، عن تسجيل 1207 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مناطق المملكة.

وكشفت عن تسجيل 1195 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 476,643 حالة تعافي، فضلًا عن تسجيل 14 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 7921 حالة وفاة.

 

وزارة الصحة
فيروس كورونا
لقاح كورونا
موقع التطعيم
جرعات

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أحدث التعليقات

محمد الغرباوي
بارك الله فيكم
ابو محمد 😎 ✍️
ربنا يرزقنا وإياه من رزقه الواسع الذي يعد ولا يحصى له عدد .. آنين ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. اولاً ابو الظفل غلطان بسبب التعرض للرجل والسخريه والشماتة فيه ، اما الجار المذنب...
ابو محمد 😎 ✍️
فرملوله ..
استغفرالله واتوب اليه
لعنه الله عليه ... هذا يعد مفسد ويجب تطبيق (شرع الله) عليه ليعتبر من تسولت له نفسه..

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