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سمو الأمير فيصل بن مشعل يتوّج منسوبي ومنسوبات الإمارة بجائزة الموظف المثالي "تميز".

منذ 12 ساعة
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سمو الأمير فيصل بن مشعل يتوّج منسوبي ومنسوبات الإمارة بجائزة الموظف المثالي "تميز".

محمد المحسن (صدى):
أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، أهمية جائزة الموظف المثالي "تميز" في تحفيز وتشجيع منسوبي ديوان الإمارة والمحافظات والمراكز التابعة وتحقيق أكبر قدر ممكن من المهنية والرفع من كفاءة الأداء, واصفاً سموه جائزة الموظف المثالي " تميّز " بأن تأتي تقديرا لمنسوبي إمارة المنطقة ومحافظاتها والمراكز التابعة لها ، على جهودهم وجودة أدائهم لخدمة دينهم ووطنهم وقيادتهم وهو منهج قيادتنا الرشيدة - أعزها الله - التي أكدت على دعم الرجال المخلصين تقديرا لجهودهم.

وبين سمو أمير القصيم بأن تكريم وتحفيز منسوبي ومنسوبات الإمارة سيكون حافزاً لهم لمزيد من العمل والإبداع, سائلاً المولى عز وجل التوفيق والسداد .

جاء ذلك خلال تكريم سموه اليوم في قاعة الدرعية للمؤتمرات بديوان الإمارة في مدينة بريدة ، بحضور وكلاء الإمارة ومدراء الجهات الحكومية, والأمنية بالمنطقة, والمحافظين ورؤساء المراكز بالمنطقة ومنسوبي الإمارة، حفل جائزة الموظف المثالي في نسختها الرابعة "تميز" ، من منسوبي الإمارة والمحافظات والمراكز التابعة لها.

وكان الحفل المعد بهذه المناسبة قد بدئ بآيات من الذكر الحكيم، ثم شاهد سموه عرضاً مرئياً عن مسيرة جائزة الموظف المثالي خلال مراحله السابقة ، ومشاعر الفائزين والفائزات بالجائزة.

وأعرب ضيف جائزة الموظف المثالي عضو مجلس الشورى السابق اللواء طيار الدكتور عبدالله السعدون عن شكره وتقديره لسمو أمير القصيم على دعمه لمنسوبي الأمارة ، مؤكداً بأن التكريم سلوك حضاري ويدل على الشعور بما يقدمه الموظف من تميز وأداء عال ، لافتاً بأن هذا هو منهج الدولة -أعزها الله - .

من جانبه، أكد وكيل الإمارة رئيس اللجنة المشرفة على الجائزة الدكتور عبدالرحمن الوزان إن هذه الجائزة تأتي بمتابعة وتوجيه من سمو أمير القصيم ، وكانت حافزاً لجميع الفائزين والفائزات لتقديم أداء أفضل لخدمة دينهم ووطنهم.

وشهد الحفل تكريم سمو أمير القصيم لوكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان تقديرا لجهوده واصفاً سموه دور الدكتور عبدالرحمن الوزان يستحق الإشادة والتقدير.

بعد ذلك كرّم سموه الفائزين والفائزات بجائزة الموظف المثالي "تميز" مباركاً لهم حصولهم على الجائزة متمنيا استمرارهم على هذا النهج المتميز.

حضر التكريم معالي رئيس محكمة الاستئناف الشيخ عبدالله المحيسن, ووكيل إمارة منطقة القصيم للشؤون الأمنية اللواء الدكتور نايف المرواني, ورئيس فرع النيابة بالمنطقة الشيخ حسين القحطاني, ووكيل إمارة منطقة القصيم المساعد للشؤون التنموية عبدالرحمن السعوي, ووكيل إمارة منطقة القصيم المساعد للحقوق صالح البرادي, ومدراء القطاعات الحكومية والمحافظين ورؤساء المراكز بالمنطقة.

التعليقات

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أحدث التعليقات

سلطان
هؤلاء الذين نشرو القصة هم اعداء اولاً الدين بلا شك واعداء الحكومة والوطن يجب سجنهم بمدد طويلة عبرة لهم ولغيرهم
¥ ولد نجد ¥
الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم
خالد
وش اخبار الصل الاسود زوجها .... هههههههههه
حجازي
انا سمعت انه يعالج البواسير واحد كويتي يعالج به السرطان وموثق في اليوتيوب مقاطع له
محمد الغرباوي
بارك الله فيكم

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