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صورة نادرة للقاء الملك سعود برئيس الوزراء العراقي في بغداد عام 1957

منذ ساعة
1560
صورة نادرة للقاء الملك سعود برئيس الوزراء العراقي في بغداد عام 1957

الرياض (صدى):
وثقت صورة نادرة لقاء الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود مع رئيس الوزراء العراقي نوري السعيد – رحمهم الله – في بغداد.

وتم التقاط الصور ة خلال زيارة "الملك سعود" لبغداد في يوم 11/5 من عام 1957 .

والتقى "الملك سعود" في هذه الزيارة آخر ملوك الأسرة الهاشمية في زيارته لـ "بغداد" عام 1957 م، استقبله في ذلك الوقت الشعب والجيش.

كما استقبلته وحكومة الأمير عبد الاله الوصي على العرش وملك العراق فيصل الثاني بن الشريف حسين آخر ملوك الأسرة الهاشمية في العراق.

وتعتبر هذه الزيارة تاريخية وتظهر مدى الحفاوة بين الشعوب العربية والعلاقات القوية التي جمعت المملكة العربية السعودية بالعراق ومدى تقديرهم واحترامهم لـ "الملك سعود".

 

العراق
بغداد
الأسرة الهاشمية
الملك سعود بن عبدالعزيز
نوري السعيد

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أحدث التعليقات

محمد الغرباوي
بارك الله فيكم
ابو محمد 😎 ✍️
ربنا يرزقنا وإياه من رزقه الواسع الذي يعد ولا يحصى له عدد .. آنين ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. اولاً ابو الظفل غلطان بسبب التعرض للرجل والسخريه والشماتة فيه ، اما الجار المذنب...
ابو محمد 😎 ✍️
فرملوله ..
استغفرالله واتوب اليه
لعنه الله عليه ... هذا يعد مفسد ويجب تطبيق (شرع الله) عليه ليعتبر من تسولت له نفسه..

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