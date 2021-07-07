صورة نادرة للقاء الملك سعود برئيس الوزراء العراقي في بغداد عام 1957

الرياض (صدى):
وثقت صورة نادرة لقاء الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود مع رئيس الوزراء العراقي نوري السعيد – رحمهم الله – في بغداد.
وتم التقاط الصور ة خلال زيارة "الملك سعود" لبغداد في يوم 11/5 من عام 1957 .
والتقى "الملك سعود" في هذه الزيارة آخر ملوك الأسرة الهاشمية في زيارته لـ "بغداد" عام 1957 م، استقبله في ذلك الوقت الشعب والجيش.
كما استقبلته وحكومة الأمير عبد الاله الوصي على العرش وملك العراق فيصل الثاني بن الشريف حسين آخر ملوك الأسرة الهاشمية في العراق.
وتعتبر هذه الزيارة تاريخية وتظهر مدى الحفاوة بين الشعوب العربية والعلاقات القوية التي جمعت المملكة العربية السعودية بالعراق ومدى تقديرهم واحترامهم لـ "الملك سعود".