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مستشار تربوي: التعليم الرقمي يساعد الطالب على التعلم خلال الـ 24 ساعة "فيديو"

منذ ساعة
1551
مستشار تربوي: التعليم الرقمي يساعد الطالب على التعلم خلال الـ 24 ساعة "فيديو"

الرياض (صدى):
كشف مستشار تربوي عن مقصده بشأن مساعدة التعليم الرقمي الطالب على التعلم خلال الـ 24 ساعة.

وقال المستشار التربوي خلال مداخلة ببرنامج "عين الخامسة"، إن المدرسة كانت في وقت محدد من الساعة 7:30 صباحا إلى الساعة 1:30 مساء، ولكن عند رجوع الطالب للمنزل قد لا يستطيع الحصول على المعرفة.

وأوضح أن المدرسة الرقمية معناه أن هناك  شئ تزامني وبث وتسجيل يمكن العودة له في أي لحظة من اليوم والعودة للمكتبة الرقمية لمشاهدة المعلم أثناء الشرح وملاحظة المادة الدراسية.

وأبان أنه لم يقصد المكوث أمام النظام الإلكتروني 24 ساعة، ولكن قضاء وقت معين من أجل التعلم، لافتا:"هناك مفاهيم المدرسة المقلوبة أو الفصل المقلوب وهو أن الطالب يحضر للدرس القادم من خلال الإطلاع على مجموعة من الفيديوهات في وقت محدد والمعلم لكي يكون قادرا على النقاش والحوار أثناء ذهابه للفصل".

وتابع:"نحن نساعد الطالب على إعطاء بدائل وليس إلغاء أو إضافة كي يستطيع في أي وقت الرجوع للمدرسة الرقمية".

الطالب
التعلم
التعليم الرقمي
الحوار
مستشار تربوي
النقاش
المدرسة الرقمية

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أحدث التعليقات

محمد الغرباوي
بارك الله فيكم
ابو محمد 😎 ✍️
ربنا يرزقنا وإياه من رزقه الواسع الذي يعد ولا يحصى له عدد .. آنين ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. اولاً ابو الظفل غلطان بسبب التعرض للرجل والسخريه والشماتة فيه ، اما الجار المذنب...
ابو محمد 😎 ✍️
فرملوله ..
استغفرالله واتوب اليه
لعنه الله عليه ... هذا يعد مفسد ويجب تطبيق (شرع الله) عليه ليعتبر من تسولت له نفسه..

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