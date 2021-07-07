جولات رقابية تنفذها بيئة عسير على الصيدليات البيطرية ومحلات التحسين الزراعي

عسير (صدى):
قام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير ممثلا بإدارة الثروة الحيوانية في المكاتب والوحدات التابعة له بحملة للكشف على الصيدليات البيطرية للتأكد من صلاحية التراخيص والأدوية وجميع المستلزمات, كما تضمنت الحملة زيارة ميدانية رقابية على محلات التحسين الزراعي في عدد من المحافظات والمراكز للكشف على التراخيص والمبيدات الزراعية والبذور والأسمدة.
وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس عبدالله الويمني ان هذه الحملات تستهدف التأكد من تطبيق اللوائح والأنظمة فيما يخص عمل هذه الصيدليات واستعمال الادوية وفق الطرق السليمة حفاظا على الصحة العامة وحماية للمجتمع, وأكد الويمني ان هذه الجولات مستمرة طيلة ايام السنة, وتشمل ايضا اضافة الى الصيدليات البيطرية ومحلات التحسين الزراعي والمشاتل ومحلات بيع المياه وغيرها, ولن يكون هناك تهاون في تطبيق اللوائح والعقوبات لمن يثبت مخالفته للأنظمة لان هدفنا هو سلامة الجميع.