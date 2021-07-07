نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

جولات رقابية تنفذها بيئة عسير على الصيدليات البيطرية ومحلات التحسين الزراعي

منذ 11 ساعة
1075
جولات رقابية تنفذها بيئة عسير على الصيدليات البيطرية ومحلات التحسين الزراعي

عسير (صدى):
قام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير ممثلا بإدارة الثروة الحيوانية في المكاتب والوحدات التابعة له بحملة للكشف على الصيدليات البيطرية للتأكد من صلاحية التراخيص والأدوية وجميع المستلزمات, كما تضمنت الحملة زيارة ميدانية رقابية على محلات التحسين الزراعي في عدد من المحافظات والمراكز للكشف على التراخيص والمبيدات الزراعية والبذور والأسمدة.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس عبدالله الويمني ان هذه الحملات تستهدف التأكد من تطبيق اللوائح والأنظمة فيما يخص عمل هذه الصيدليات واستعمال الادوية وفق الطرق السليمة حفاظا على الصحة العامة وحماية للمجتمع, وأكد الويمني ان هذه الجولات مستمرة طيلة ايام السنة, وتشمل ايضا اضافة الى الصيدليات البيطرية ومحلات التحسين الزراعي والمشاتل ومحلات بيع المياه وغيرها, ولن يكون هناك تهاون في تطبيق اللوائح والعقوبات لمن يثبت مخالفته للأنظمة لان هدفنا هو سلامة الجميع.

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. اولاً ابو الظفل غلطان بسبب التعرض للرجل والسخريه والشماتة فيه ، اما الجار المذنب...
ابو محمد 😎 ✍️
فرملوله ..
استغفرالله واتوب اليه
لعنه الله عليه ... هذا يعد مفسد ويجب تطبيق (شرع الله) عليه ليعتبر من تسولت له نفسه..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحم الميت ويبقي لنا الحي .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
يستاهلان مايعاقبان به ..

أخر الأخبار

كيم كارداشيان تقع في موقف محرج في عرض البحر
كيم كارداشيان تقع في موقف محرج في عرض البحر
منذ دقيقة 16
من المحيط الأحمر إلى المحيط الأزرق
من المحيط الأحمر إلى المحيط الأزرق
منذ 12 دقيقة 139
الأهلي يفتح ملف تجديد 3 لاعبين أبرزهم محمد العويس
الأهلي يفتح ملف تجديد 3 لاعبين أبرزهم محمد العويس
منذ 17 دقيقة 1379
لقطات توثق استهداف التحالف لمواقع الحوثيين في اليمن " فيديو"
لقطات توثق استهداف التحالف لمواقع الحوثيين في اليمن " فيديو"
منذ 29 دقيقة 1559
أبرز المعلومات عن الرئيس الهايتي بعد تعرضه للاغيتال
أبرز المعلومات عن الرئيس الهايتي بعد تعرضه للاغيتال
منذ 41 دقيقة 1671
الدراما السعودية إلى أين؟
الدراما السعودية إلى أين؟
منذ 42 دقيقة 292
حبس صاحب شاليه لاتهامه بتصوير الزبائن في غرف النوم وابتزازهم 
حبس صاحب شاليه لاتهامه بتصوير الزبائن في غرف النوم وابتزازهم 
منذ 53 دقيقة 758
بالفيديو.. استشارية تروي قصة حالة لم تستطيع الإنجاب لمدة 10 سنوات بسبب مشكلة بسيطة
بالفيديو.. استشارية تروي قصة حالة لم تستطيع الإنجاب لمدة 10 سنوات بسبب مشكلة بسيطة
منذ 55 دقيقة 1429
القبض على شابين لتورطهما في اختطاف فتاة واغتصابها
القبض على شابين لتورطهما في اختطاف فتاة واغتصابها
منذ ساعة 1023
4 لاعبين على طاولة النصر لتعويض رحيل "مايكون"
4 لاعبين على طاولة النصر لتعويض رحيل "مايكون"
منذ ساعة 1848