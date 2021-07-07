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أمير تبوك يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بمناسبة حصول المنتخب السعودي على بطولة كأس العرب للشباب

منذ 11 ساعة
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أمير تبوك يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بمناسبة حصول المنتخب السعودي على بطولة كأس العرب للشباب

عطاالله العمراني (صدى):
رفع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، التهنئة والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد – حفظهما الله- بمناسبة حصول المنتخب السعودي للشباب تحت 20 عاماً لكرة القدم على بطولة كاس العرب والتي أقيمت في جمهورية مصر العربية وأكد سمو أمير منطقة تبوك في تصريحه إن هذا الانجاز يضاف إلى سلسلة الانجازات الكبيرة التي تحققت للرياضة السعودية في هذا العهد الزاهر عهد حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو سيدي ولي العهد – حفظهما الله - مشيداً سموه بما يحضى به قطاع الرياضة والشباب بالمملكة من دعم واهتمام من القيادة الحكيمة ، كما هنا سموه الشعب السعودي وكذلك صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة و رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل والجهازين الإداري والفني واللاعبين بهذا الانجاز سائلاً المولى القدير بان يديم على بلادنا امنها واستقرارها ودوام أفراحها

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. اولاً ابو الظفل غلطان بسبب التعرض للرجل والسخريه والشماتة فيه ، اما الجار المذنب...
ابو محمد 😎 ✍️
فرملوله ..
استغفرالله واتوب اليه
لعنه الله عليه ... هذا يعد مفسد ويجب تطبيق (شرع الله) عليه ليعتبر من تسولت له نفسه..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحم الميت ويبقي لنا الحي .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
يستاهلان مايعاقبان به ..

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