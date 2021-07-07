لقطات توثق استهداف التحالف لمواقع الحوثيين في اليمن " فيديو"

فهمي محمد (صدى):
وثق مقطع فيديو استهداف تحالف دعم الشرعية في اليمن، لمواقع الحوثيين في اليمن.
وكان التحالف العربي أعلن عن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة تابعة للميليشيا الحوثية أطلِقت تجاه مدينة خميس مشيط.
وأكد التحالف العربي على استمرار محاولات الميليشيا الحوثية تعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية، موضحا أنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك.
يذكر أن التحالف العربي أحبط عملية هجوم عدائي وشيك باستخدام زورقين مفخخين" من قبل الحوثيين في مديرية الصليف المطلة على البحر الأحمر في محافظة الحديدة غرب اليمن.