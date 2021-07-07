نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

لقطات توثق استهداف التحالف لمواقع الحوثيين في اليمن " فيديو"

منذ 29 دقيقة
1557
لقطات توثق استهداف التحالف لمواقع الحوثيين في اليمن " فيديو"

فهمي محمد (صدى):
وثق مقطع فيديو استهداف تحالف دعم الشرعية في اليمن، لمواقع الحوثيين في اليمن.

وكان التحالف العربي أعلن عن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة تابعة للميليشيا الحوثية أطلِقت تجاه مدينة خميس مشيط.

وأكد التحالف العربي على استمرار محاولات الميليشيا الحوثية تعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية، موضحا أنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك.​

يذكر أن التحالف العربي أحبط عملية هجوم عدائي وشيك باستخدام زورقين مفخخين" من قبل الحوثيين في مديرية الصليف المطلة على البحر الأحمر في محافظة الحديدة غرب اليمن.

اليمن
الحوثيين
تدمير
استهداف
"تحالف دعم الشرعية
طائرة مسيرة

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. اولاً ابو الظفل غلطان بسبب التعرض للرجل والسخريه والشماتة فيه ، اما الجار المذنب...
ابو محمد 😎 ✍️
فرملوله ..
استغفرالله واتوب اليه
لعنه الله عليه ... هذا يعد مفسد ويجب تطبيق (شرع الله) عليه ليعتبر من تسولت له نفسه..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحم الميت ويبقي لنا الحي .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
يستاهلان مايعاقبان به ..

أخر الأخبار

كيم كارداشيان تقع في موقف محرج في عرض البحر
كيم كارداشيان تقع في موقف محرج في عرض البحر
منذ دقيقة 16
من المحيط الأحمر إلى المحيط الأزرق
من المحيط الأحمر إلى المحيط الأزرق
منذ 12 دقيقة 139
الأهلي يفتح ملف تجديد 3 لاعبين أبرزهم محمد العويس
الأهلي يفتح ملف تجديد 3 لاعبين أبرزهم محمد العويس
منذ 17 دقيقة 1379
لقطات توثق استهداف التحالف لمواقع الحوثيين في اليمن " فيديو"
لقطات توثق استهداف التحالف لمواقع الحوثيين في اليمن " فيديو"
منذ 29 دقيقة 1557
أبرز المعلومات عن الرئيس الهايتي بعد تعرضه للاغيتال
أبرز المعلومات عن الرئيس الهايتي بعد تعرضه للاغيتال
منذ 41 دقيقة 1669
الدراما السعودية إلى أين؟
الدراما السعودية إلى أين؟
منذ 42 دقيقة 292
حبس صاحب شاليه لاتهامه بتصوير الزبائن في غرف النوم وابتزازهم 
حبس صاحب شاليه لاتهامه بتصوير الزبائن في غرف النوم وابتزازهم 
منذ 53 دقيقة 758
بالفيديو.. استشارية تروي قصة حالة لم تستطيع الإنجاب لمدة 10 سنوات بسبب مشكلة بسيطة
بالفيديو.. استشارية تروي قصة حالة لم تستطيع الإنجاب لمدة 10 سنوات بسبب مشكلة بسيطة
منذ 55 دقيقة 1426
القبض على شابين لتورطهما في اختطاف فتاة واغتصابها
القبض على شابين لتورطهما في اختطاف فتاة واغتصابها
منذ ساعة 1020
4 لاعبين على طاولة النصر لتعويض رحيل "مايكون"
4 لاعبين على طاولة النصر لتعويض رحيل "مايكون"
منذ ساعة 1848