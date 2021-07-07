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أبرز المعلومات عن الرئيس الهايتي بعد تعرضه للاغيتال

منذ 15 دقيقة
1309
أبرز المعلومات عن الرئيس الهايتي بعد تعرضه للاغيتال

وكالات (صدى):
تعرض الرئيس الهايتي جوفينيل للهجوم ليلا في منزله الخاص وهو الأمر الذي أسفر عن وفاته، كما أصيبت زوجته بجروح خطيرة أثناء الهجوم.

ونستعرض في هذا التقرير أبرز المعلومات عن الرئيس الهايتي:

- ولد في 26 يونيو 1968.

- الرئيس الثاني والأربعين لهايتي ويتولى منصبه منذ فبراير عام 2017.

- خاض جوفينيل مويس الانتخابات الرئاسية في هايتي ممثلًا عن حزب الرئيس السابق ميشال مارتيلي.

- حصل على 55.6% من الأصوات فيما حصل المنافس الذي حل في المركز الثاني.

- أعلن دعوة إلى مكافحة الفساد في البلاد مطالباً بكتابة صفحة جديدة في تاريخ البلاد لتشعر الأجيال القادمة بالفخر.

- شهدت فترة رئاسته العديد من الاحتجاجات ضده وكان آخرها في فبراير 2019 الذي اتهم بالفشل، في توفير المواد الحيوية الأساسية للمواطنين وتبذير أموال الدولة.

 

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جوفينيل مويس
الرئيس الهايتي
المواد الحيوية

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحم الميت ويبقي لنا الحي .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
يستاهلان مايعاقبان به ..
ابو محمد 😎 ✍️
هذي آدميه من بني آدم ...وإلا خلق آخر....!!؟
ابو محمد 😎 ✍️
سرسحووه ..
السيف الك
الله يحفظك

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