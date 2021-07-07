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بالفيديو.. استشارية تروي قصة حالة لم تستطيع الإنجاب لمدة 10 سنوات بسبب مشكلة بسيطة

منذ 55 دقيقة
1426
بالفيديو.. استشارية تروي قصة حالة لم تستطيع الإنجاب لمدة 10 سنوات بسبب مشكلة بسيطة

أميرة خالد (صدى):
تحدث الدكتورة نوف الأسمري، استشارية علاج العقم، عن أهمية لجوء الزوجين إلى الطبيب المختص في حالة وجود مشكلة في الإنجاب لعمل الفحوصات اللازمة لكيلاهما.

وقالت "نوف" أن مشكلة الإنجاب في بعض الحالات تكون مشتركة بين الزوجين لذا فمن الأفضل عند الحضور للعيادة حضور الزوجين من أجل عمل الفحوصات اللازمة وأغلب الحالات تبادر المرأة فقط في عمل الفحص.

وعن أسباب العقم، أوضحت الاستشارية أن أغلب الأسباب إما تكون عضوية أو هرمونية مثل حدوث خلل في الهرمونات أو تكيس المبايض لدى المرأة أو قد يكون هناك عيب خلقي لديها، وفقًا لما جاء بقناة "الإخبارية".

وأوضحت أن هناك عدد من التقنيات الجديدة التي وفرت الوقت والجهد في مشاكل "العقم" مثل "الحقن المجهري والأجهزة الذكية" والتي تعطينا نتائج أفضل من أجل حدوث الحمل، كما تتوفر تقنيات فحص الأجنة لمعرفة مدى صحة الجنين.

وتحدثت "نوف" عن قصة امرأة لم تستطيع الإنجاب لمدة 10 سنوات بسبب عدم لجوئها لطبيب مختص على الفور وهو الأمر الذي أدى لضياع فترة زمنية طويلة في العيادات.

وقالت: "واجهتنا حالة امرأة لم تستطيع الإنجاب لمدة 10 سنوات مرت عيادات كثيرة ووجدنا أن السبب هو وجود عيب خلقي وحاجز داخل الرحم هو اللي كان يمنع الحمل وعند إزالته حدث الحمل بصورة طبيعية لذا ننصح دائمًا باللجوء إلى الطبيب المختص والابتعاد عن الطب الشعبي".

 

الطب الشعبي
الإنجاب
الفحوصات
علاج العقم
الطبيب المختص

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. اولاً ابو الظفل غلطان بسبب التعرض للرجل والسخريه والشماتة فيه ، اما الجار المذنب...
ابو محمد 😎 ✍️
فرملوله ..
استغفرالله واتوب اليه
لعنه الله عليه ... هذا يعد مفسد ويجب تطبيق (شرع الله) عليه ليعتبر من تسولت له نفسه..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحم الميت ويبقي لنا الحي .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
يستاهلان مايعاقبان به ..

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