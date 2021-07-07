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ردة فعل أم عايض مع معجبة حاولت تصويرها
منذ ساعة
1058
1
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 130273
منذ 23 دقيقة
هذي آدميه من بني آدم ...وإلا خلق آخر....!!؟
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. اولاً ابو الظفل غلطان بسبب التعرض للرجل والسخريه والشماتة فيه ، اما الجار المذنب...
ابو محمد 😎 ✍️
فرملوله ..
استغفرالله واتوب اليه
لعنه الله عليه ... هذا يعد مفسد ويجب تطبيق (شرع الله) عليه ليعتبر من تسولت له نفسه..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحم الميت ويبقي لنا الحي .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
يستاهلان مايعاقبان به ..
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