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ترحيب حارس الهلال عبدالله المعيوف بالمهاجم موسى ماريغا

منذ ساعة
712

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. اولاً ابو الظفل غلطان بسبب التعرض للرجل والسخريه والشماتة فيه ، اما الجار المذنب...
ابو محمد 😎 ✍️
فرملوله ..
استغفرالله واتوب اليه
لعنه الله عليه ... هذا يعد مفسد ويجب تطبيق (شرع الله) عليه ليعتبر من تسولت له نفسه..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحم الميت ويبقي لنا الحي .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
يستاهلان مايعاقبان به ..

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