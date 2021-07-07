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4 لاعبين على طاولة النصر لتعويض رحيل "مايكون"

منذ 43 دقيقة
1678
4 لاعبين على طاولة النصر لتعويض رحيل "مايكون"

نواف السالم (صدى):
يحاول نادي النصر سد مكان المدافع الأجنبي الذي تركه اللاعب مايكون بيريرا، قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في أغسطس المقبل.

وكشفت تقارير صحفية اسماء لاعبين يرغب النصر في ضم واحدا منهم وهم مدافع ريال بيتيس، سيدني دا سيلفا، ومدافع بايرن ميونيخ الألماني الأسبق، مهدي بن عطية.

كما شملت الأسماء مدافع الأهلي المصري، المغربي بدر بانون، ومدافع بوكا جونيورز الأرجنتيني، ليساندرو لوبيز.

الجدير بالذكر أن نادي النصر قدما عرضًا باستعارة "لوبيز" مع وضع بند الشراء النهائي، مع منح وكيل اللاعب مهلة حتى مساء الجمعة، قبل سحب العرض.

نادي النصر
النصر
الأهلي المصري
ميونيخ
ريال بيتيس
سيدني دا سيلفا

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ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحم الميت ويبقي لنا الحي .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
يستاهلان مايعاقبان به ..
ابو محمد 😎 ✍️
هذي آدميه من بني آدم ...وإلا خلق آخر....!!؟
ابو محمد 😎 ✍️
سرسحووه ..
السيف الك
الله يحفظك

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