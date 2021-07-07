صورة نادرة للملك عبدالله وخادم الحرمين أثناء انتظار وصول سليمان فرنجية في مطار الرياض 

الرياض (صدى):
أظهرت صورة تاريخية نادرة الملك عبدالله بن عبدالعزيزطيب الله ثراه ومعه عدد من الملوك بالصالة الملكية في مطار الرياض.
وبدا في الصورة النادرة الملك عبدالله بن عبدالعزيزرحمه الله وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمراء "بندر ومتعب"، خلال انتظار وصول الرئيس اللبناني سليمان فرنجية بمطار الرياض.
وتعود الصورة لعام1393 هــ "1973 م"، حيث انتشرت على نطاق واسع بين المواطنين.
وكان الرئيس اللبناني سليمان فرنجيه استقبل الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود والأمير ماجد بقصر بعبدا في بيروت خلال زيارة سموه للبنان، عام 1393هجريا.