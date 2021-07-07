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صورة نادرة للملك عبدالله وخادم الحرمين أثناء انتظار وصول سليمان فرنجية في مطار الرياض 

منذ ساعة
1668
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صورة نادرة للملك عبدالله وخادم الحرمين أثناء انتظار وصول سليمان فرنجية في مطار الرياض 

الرياض (صدى):
أظهرت صورة تاريخية نادرة الملك عبدالله بن عبدالعزيزطيب الله ثراه ومعه عدد من الملوك بالصالة الملكية في مطار الرياض.

وبدا في الصورة النادرة الملك عبدالله بن عبدالعزيزرحمه الله وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمراء "بندر ومتعب"، خلال  انتظار وصول الرئيس اللبناني سليمان فرنجية بمطار الرياض.

وتعود الصورة لعام1393 هــ "1973 م"، حيث انتشرت على نطاق واسع بين المواطنين.

وكان الرئيس اللبناني سليمان فرنجيه استقبل الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود والأمير ماجد بقصر بعبدا في بيروت خلال زيارة سموه للبنان، عام 1393هجريا.

 

الملك عبدالله بن عبدالعزيز
مطار الرياض
الأمير ماجد
سليمان فرنجية

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130270
منذ 3 دقائق
الله يرحم الميت ويبقي لنا الحي .. آمين ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحم الميت ويبقي لنا الحي .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
يستاهلان مايعاقبان به ..
ابو محمد 😎 ✍️
هذي آدميه من بني آدم ...وإلا خلق آخر....!!؟
ابو محمد 😎 ✍️
سرسحووه ..
السيف الك
الله يحفظك

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