نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

هندسية توفر بيئة سكنية لأسر تراحم

منذ ساعة
1415
هندسية توفر بيئة سكنية لأسر تراحم

ريم عبدالعزيز (صدى):
بمبادرة ودعم من الجمعية الخيرية للخدمات الهندسية (هندسية) أقيمت مبادرة ترميم منازل الأسر المستفيدة من خدمات لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمنطقة الرياض (تراحم) وذلك لإيجاد بيئة سكنية مناسبة ومريحة لأسر السجناء من خلال تأهيل المنازل بأفضل الطرق الهندسية والإقتصادية بإشراف المهندس محمد النفيسة مدير المبادرات بالجمعية ونفذ المبادرة وأنجزها فريق مبادرات التطوعي التابع للجنة التنمية الإجتماعية بالدرعية بأشراف المشرف العام على الفريق أ.محمد الشمالي ونائب المشرف أ. عبدالله الغامدي وقائدة الفريق أ. خولة الفقير في مدة وجيزة لم تتعدى ثلاثة أيام بجهود متطوعين من أبناء الوطن الذين سبق لهم العمل بترميم المنازل بعدة فريق تطوعية بمنطقة الرياض في ايام وجيزة تم تسليمها لأهاليها ، وفي كلمة له عبر المهندس ابراهيم الحسين رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية للخدمات الهندسية سعادته وفخرة بهؤلاء الشباب الذين لم يتوانوا للحظة عن المسارعة لإقامة المبادرة والدعم بكل مايستطيعونه من جهود لإنجازها وأشاد بإهتمامهم بالمشاركة الإجتماعية وأحياء قيم التكافل الإجتماعي .

كما عبر قائد الفريق أ.محمد الشمالي عن فخرة بجميع اعضاء الفريق الذين تركوا كل ارتباطاتهم واجازاتهم لتقديم الخدمة لهذه الأسر لإسعادهم ولو بالقليل وأنه على أستعداد دومًا للمشاركة بمثل هذه المبادرات التي هي واجب وطني على كل مواطن ينتمي لهذا الوطن المعطاء.

هذا وقد تمت المبادرة خلال أيام قليلة أعيد فيها بناء قاطع لبعض الغرف المنزلية وترميم دورات المياة بما يتناسب صحيًا مع ظروف الأسرة وكذلك شراء الاحتياجات المنزلية من أجهزة وأدوات كهربائية .

هذا وقد قدم المتطوعين بعض الهدايا العينية للأسرة بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك جعلها الله في موازين حسناتهم وكثر من أمثالهم .

وبعد الانتهاء من العمل تم تدشين أعمال الترميم بحضور المهندس أبراهيم الحسين وأ.مشاعل الدخيل مشرفة القسم النسوي باللجنة الوطنية لرعاية السجناء وأسرهم (تراحم) و أ.منيرة البيشي حيث أبدت أ.مشاعل سعادتها لهذا العمل الجبار وسعي ابناء الوطن لكل مايعزز اللحمة الوطنية وهذا لايستغرب منهم وشكرت بدورها المتطوعين على جهودهم ، وأبدت رغبتها بالتعاون بين هندسية وتراحم لأستمرار المبادرة لعدد من أسر المستفيدين والمحتاجين لها ولرفع مستوى خدمات اللجنة .وحثت رجال الأعمال وفاعلي الخير لدعم مشاريع الجمعية .

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. اولاً ابو الظفل غلطان بسبب التعرض للرجل والسخريه والشماتة فيه ، اما الجار المذنب...
ابو محمد 😎 ✍️
فرملوله ..
استغفرالله واتوب اليه
لعنه الله عليه ... هذا يعد مفسد ويجب تطبيق (شرع الله) عليه ليعتبر من تسولت له نفسه..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحم الميت ويبقي لنا الحي .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
يستاهلان مايعاقبان به ..

أخر الأخبار

كيم كارداشيان تقع في موقف محرج في عرض البحر
كيم كارداشيان تقع في موقف محرج في عرض البحر
منذ دقيقة 13
من المحيط الأحمر إلى المحيط الأزرق
من المحيط الأحمر إلى المحيط الأزرق
منذ 11 دقيقة 139
الأهلي يفتح ملف تجديد 3 لاعبين أبرزهم محمد العويس
الأهلي يفتح ملف تجديد 3 لاعبين أبرزهم محمد العويس
منذ 17 دقيقة 1376
لقطات توثق استهداف التحالف لمواقع الحوثيين في اليمن " فيديو"
لقطات توثق استهداف التحالف لمواقع الحوثيين في اليمن " فيديو"
منذ 28 دقيقة 1549
أبرز المعلومات عن الرئيس الهايتي بعد تعرضه للاغيتال
أبرز المعلومات عن الرئيس الهايتي بعد تعرضه للاغيتال
منذ 41 دقيقة 1664
الدراما السعودية إلى أين؟
الدراما السعودية إلى أين؟
منذ 42 دقيقة 272
حبس صاحب شاليه لاتهامه بتصوير الزبائن في غرف النوم وابتزازهم 
حبس صاحب شاليه لاتهامه بتصوير الزبائن في غرف النوم وابتزازهم 
منذ 52 دقيقة 753
بالفيديو.. استشارية تروي قصة حالة لم تستطيع الإنجاب لمدة 10 سنوات بسبب مشكلة بسيطة
بالفيديو.. استشارية تروي قصة حالة لم تستطيع الإنجاب لمدة 10 سنوات بسبب مشكلة بسيطة
منذ 55 دقيقة 1422
القبض على شابين لتورطهما في اختطاف فتاة واغتصابها
القبض على شابين لتورطهما في اختطاف فتاة واغتصابها
منذ ساعة 1018
4 لاعبين على طاولة النصر لتعويض رحيل "مايكون"
4 لاعبين على طاولة النصر لتعويض رحيل "مايكون"
منذ ساعة 1841