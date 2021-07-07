عبدالرحمن كعكي يدعم سوق الابتكارات بثلاثية الأبعاد والهولوجرام

بدر الحارثي (صدى):
استطاع الشاب عبدالرحمن كعكي ان يجذب اليه الالاف من محبي التكنولوجيا والتقنية وذلك من خلال الابتكارات التي يقدمها في مقر مكانه بمدينة جدة ومنها المطبوعات ثلاثية الابعاد والهولوجرام وقال عبدالرحمن كعكي والذي يدير وكالات للطابعات لدينا العديد من الطابعات ثلاثية الابعاد من عدة وكالات عالمية وصناعات متقدمة وقال ان الطابعات ثلاثية الابعاد تصنع أشكال من الشوكولاتة والحلوى وكذلك طابعات للقهوة والمواد السكرية بطرق يصعب استخدامها بالأساليب التقليدية.
وقال عبدالرحمن كعكي ان الأهداف التي تستخدم لأجلها الطابعات الثلاثية الأبعاد تعددت وبشكل لافت يوما بعد يوم وبناء على هذا فقد بدأت تتسارع الشركات العالمية الكبرى في الاستثمار في التقنية عن طريق إدراج الطباعة ثلاثية الأبعاد لتصبح جزءاً فاعلاً من مجالات أعمالها الرئيسية؛ حيث إن استعمالات هذه التكنولوجيا تخدم تطبيقات دقيقة ومتعددة
وقال كعكي ان ثلاثية الأبعاد المدعومة بتقنية "الهولوجرام" تمنح الجمهور تصورًا عما يمكن أن تصنعه هذه التقنية المدهشة في المستقبل.
وذلك بقدرتها الهائلة على التغيير، وجذب انتباه الناس وذلك من خلال الدعاية والأعلان حيث تخدم المولات والمحلات الشهيرة والمطارات والمعارض وذلك لعرض المنتجات الخاصة والدعاية بطريقة الهولوجرام.