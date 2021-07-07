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هيئة الأمر بالمعروف بمحافظة النعيرية تواصل تفعيل حملة " رب اجعل هذا البلد آمناً "

منذ 11 ساعة
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هيئة الأمر بالمعروف بمحافظة النعيرية تواصل تفعيل حملة " رب اجعل هذا البلد آمناً "

سعيد العجل (صدى):
واصلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة النعيرية مناشطها الوقائية والتوعوية ، ضمن حملة " رب اجعل هذا البلد آمناً "، تحت شعار ( فكرٌ آمن لوطنِ آمن ) في الأسواق الشعبية من خلال نشر المحتوى التوعوي عبر اللوحات الإرشادية.

الجدير بالذكر أن هذه الحملة تهدف إلى تعزيز الولاء والانتماء والمواطنة من خلال مبدأ السمع والطاعة لولاة الأمر واجتماع الكلمة ووحدة الصف ، وإبراز أهمية الأمن وإبراز دور وجهود المملكة في ذلك انطلاقاً من قيام الرئاسة العامة بواجباتها ومسؤولياتها واختصاصاتها تحقيقاً لرسالتها.

من جانبه أوضح فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي أن تفعيل هذه الحملات المباركة يأتي وفق توجيهات ومتابعة معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند فيما يخدم الدين والوطن في سبيل تحقيق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين أيدهما الله .

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. اولاً ابو الظفل غلطان بسبب التعرض للرجل والسخريه والشماتة فيه ، اما الجار المذنب...
ابو محمد 😎 ✍️
فرملوله ..
استغفرالله واتوب اليه
لعنه الله عليه ... هذا يعد مفسد ويجب تطبيق (شرع الله) عليه ليعتبر من تسولت له نفسه..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحم الميت ويبقي لنا الحي .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
يستاهلان مايعاقبان به ..

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