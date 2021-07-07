بالفيديو .. عضو بمجلس الشورى توضح الوظائف المناسبة للمرأة بـ" هيئة الأمر بالمعروف "

فاطمة المالكي (صدى):
علقت عضو مجلس الشورى، عائشة زكري"، على المطالبة التي تقدم بها مجلس الشورى بإيجاد وظائف للمرأة في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وأضافت أن هذه المطالبة جاءت استندًا على النجاحات والانجازات التي حققتها المرأة في المملكة، وذلك بحسب ما ذكرته خلال حديثها لقناة "الإخبارية".
وأشارت إلى أن انضمام المرأة للهيئة سيكون مهم خاصة فيما يتعلق بالخدمات التي تقدمها الهيئة للنساء، مما يساعد في الحفاظ على خصوصية المرأة.
وبينت عضو مجلس الشورى الوظائف التي يمكن أن تكون مناسبة للنساء بالهيئة منها مكافحة الجرائم العامة والسحر والشعوذة، ومكافحة الجرائم المعلوماتية، ومكافحة الابتزاز.
وأشادت بالتشريعات والقرارات المتعلقة بتوظيف وتمكين المرأة من العمل في القطاع الحكومي، بالإضافة لتوفير الدعم الاجتماعي والصحي وتوفير الحماية لها.