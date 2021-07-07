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مسؤولة تمنع لاعباً من دخول أرضية الملعب ظنًّا منها أنه مشجع
منذ 6 ساعات
1142
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أحدث التعليقات
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
مسالم
لا حول ولاقوة الا بالله.. اتق الله يا مدعو ابومحمد.. فانت دوما وابدا حامل لواء الفتنة والحقد الكراهية ضد مصر وأهلها...اتق الله في كنانة...
**""'سهم'""**😊
هذي اسمها حشرة العلقة ... توجد في المياة الراكدة والمستنقعات تمتص دم اي كائن حي تعلق بة .
خالد
وش دراكم انه يتحرش ...ممكن تكون زوجته او اخته او جارتهم .
مسالم
لا حول ولاقوة الا بالله.. اتق الله يا مدعو ابومحمد.. فانت دوما وابدا حامل لواء الفتنة والحقد الكراهية ضد مصر وأهلها...اتق الله في كنانة...
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