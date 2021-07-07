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الهيئة السعودية للفضاء تطلق أول برنامج ابتعاث خارجي في علوم الفضاء

منذ 24 دقيقة
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الهيئة السعودية للفضاء تطلق أول برنامج ابتعاث خارجي في علوم الفضاء

الرياض (صدى):
أعلنت الهيئة السعودية للفضاء إطلاق أوَل برنامج سعودي للابتعاث الخارجي، منتهي بالتوظيف في مجال الفضاء، والذي يتيح فرصًا تعليمية نوعية للطلاب والطالبات السعوديين من خلال دراسة التخصصات ذات العلاقة بعلوم الفضاء في أبرز 30 جامعة حول العالم، وذلك ضمن إطار التطوير الشامل الذي يشهده قطاع الفضاء في المملكة.

وأوضح معالي الرئيس التنفيذي المكلّف للهيئة السعودية للفضاء الدكتور محمد بن سعود التميمي أن برنامج الابتعاث يأتي ضمن خطط الهيئة لتحقيق الريادة العالمية في علوم الفضاء، وتحقيق تطلعات المملكة في القطاع الذي يحظى بدعم القيادة الحكيمة -حفظها الله-، الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على تطور القطاع.

وأشار إلى عمل الهيئة عبر العديد من المسارات لتحقيق الريادة العالمية في علوم الفضاء من بينها تنمية رأس المال البشري، وتأهيل الكفاءات، وضمان توافر مخرجات وطنية مؤهلة تتواءم مع الاحتياجات العمليّة في قطاع الفضاء بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وبينت الهيئة أن المرحلة الأولى لبرنامج الابتعاث ستشمل مراحل البكالوريوس والماجستير في مجال الفضاء في العديد من التخصصات منها: هندسة الطيران والفضاء وعلوم الفضاء وسياسات الفضاء.

كما أوضحت أن استقبال الطلبات في برنامج "ابتعاث الفضاء" سيبدأ في 25 يوليو الجاري، على أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ويتّصف بحسن السيرة والسلوك، وأن يكون حاصلاً على قبول مباشر غير مشروط في تخصصات مجال الفضاء أو يكون من الدارسين على حسابهم الخاص في الجامعات المحدّدة بالتخصصات المطلوبة، بالإضافة إلى الالتزام بأحكام وضوابط شروط الابتعاث للخارج المعمول بها في وزارة التعليم.

يشار إلى أن البرنامج يتضمن العديد من المزايا المقدمة للطلاب والطالبات عبر الانضمام لبعثة علمية منتهية بالتوظيف في قطاع الفضاء، شاملة تكاليف الدراسة والضمان المالي، بالإضافة إلى التأمين الصحي وتذاكر السفر من المملكة إلى مقر البعثة، وتقديم برامج إرشادية عبر متابعة المبتعث وتقييم تطوّره الأكاديمي.

ودعت الهيئة عموم الراغبين في مزيد من المعلومات للدخول على الرابط  من هـــــــــــــــنا 

ومن جانبه، أكد عبدالله عامر السواحه، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، أن هذا البرنامج النوعي هو ثمرة دعم وتمكين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله – في قطاع الفضاء.

وأضاف "السواحه": "بناء قدرات أبناء وبنات الوطن هو أول ركيزة لتحقيق الريادة لوطننا الغالي والتحول نحو اقتصاد الفضاء".

 

ولي العهد
برنامج الابتعاث الخارجي
علوم الفضاء
الهيئة السعودية للفضاء
قطاع الفضاء

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ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. اللهم اصرف عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين...
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ايران شجره خبيثه أصلها في جهنم وتريد تحرق لبنان
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