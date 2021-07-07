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رجل يقتل نجل جاره للانتقام منه بعد أن عايره بعدم الانجاب

منذ 55 دقيقة
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رجل يقتل نجل جاره للانتقام منه بعد أن عايره بعدم الانجاب

القاهرة (صدى):
أقدم رجل مصري على قتل طفل جاره في إحدى المحافظات المصرية للانتقام من والده بعد معايرته له بشكل مستمر لعدم قدرته على الإنجاب.

وبدأ الأمر باستدراج "الجاني" للطفل الصغير البالغ من العمر 4 سنوات حتى ذهب معه ثم قام بإلقائه في إحدى الترع فتوفى الطفل غريقًا.

وعثر على "الطفل" بعد ذلك جثة هامدة في الترعة وتبين وفقًا للطب الشرعي أن الضحية مات غريقًا وبالتحقيات تبين أنه نجل "الرجل" الذي أبلغ عن فقدان ابنه.

وكشفت التحقيقات عن وجود خلافات بين والد "الطفل" وبين جاره الجاني بسبب معايرة والد الطفل القتيل لجاره المذكور لعدم انجابه.

واعترف "الجاني" بفعلته وأنه استدرج "الطفل" وقام بإلقائه حيًا في مياه الترع ليحرق قلب أبيه وينتقم منه على معايرته له بعدم الانجاب.

 

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الانتقام
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ترعة

التعليقات

¥ ولد نجد ¥
¥ ولد نجد ¥ عدد التعليقات : 5276
منذ دقيقتين
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
مسالم
لا حول ولاقوة الا بالله.. اتق الله يا مدعو ابومحمد.. فانت دوما وابدا حامل لواء الفتنة والحقد الكراهية ضد مصر وأهلها...اتق الله في كنانة...
**""'سهم'""**😊
هذي اسمها حشرة العلقة ... توجد في المياة الراكدة والمستنقعات تمتص دم اي كائن حي تعلق بة .
خالد
وش دراكم انه يتحرش ...ممكن تكون زوجته او اخته او جارتهم .
مسالم
لا حول ولاقوة الا بالله.. اتق الله يا مدعو ابومحمد.. فانت دوما وابدا حامل لواء الفتنة والحقد الكراهية ضد مصر وأهلها...اتق الله في كنانة...

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